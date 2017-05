Conseil supérieur de la jeunesse : Le décret présidentiel fixant son organisation et son fonctionnement publié au JO

Le décret présidentiel fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel (JO). Dans le cadre de ses missions, le Conseil est chargé notamment de formuler des avis et des recommandations au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu'à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif, de contribuer à la promotion au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l'esprit civique et de la solidarité sociale. Le Conseil est constitué de 172 membres, dont 96 membres représentants de la jeunesse, deux par wilaya, avec une parité homme et femme, et dix membres désignés par le Président de la République.

Pour être éligible au titre des représentants de la jeunesse, il faut être âgé de 18 à 35 ans, justifier d'un niveau d'instruction, jouir de ses droits civiques, ne pas avoir fait l'objet d'une peine portant atteinte à l'honneur, ne pas exercer un mandat électif ou représentatif dans une institution consultative ou représentative et/ou élue nationale ou locale. Le président du Conseil est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté de deux vice-présidents. Le Conseil formule, selon les cas, des avis et des recommandations au sujet des questions relatives la jeunesse, conformément à ses attributions. Les avis, les recommandations et le rapport annuel d'activités adoptés par le Conseil sont adressés au Président de la République et au Premier ministre. Ils sont publiés au bulletin officiel du Conseil, sauf avis contraire du Président de la République.