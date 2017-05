Formation du prochain Gouvernement : Rencontre entre le Premier ministre et le président du MSP

Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a-t-il engagé les consultations avec les partis politiques en prévision de la formation du prochain gouvernement ? Tout porte à croire que c’est bel et bien le cas, si l’on tient compte de l’audience qu’il a accordée, hier, au président du MSP,

M. Abderrazak Mokri. Une rencontre que ce dernier a rendu publique à travers une déclaration postée sur page Facebook, très vite reprise d’ailleurs par différents médias. Dans sa déclaration, le président du MSP a tenu à préciser que sa rencontre avec le Premier ministre a porté essentiellement sur la question de la participation de sa formation dans la composition du prochain gouvernement.

L’entretien qui s’est déroulé hier entre M. Sellal et le président du MSP fait suite, indique encore M. Mokri à un premier contact par le biais duquel le concerné a été approché par un intermédiaire. « Après avoir été contacté par un intermédiaire, deux jours auparavant, je voulais confirmer la demande de notre participation au gouvernement », souligne en effet le président du MSP dans sa déclaration. « Nous l'avons confirmée auprès de lui personnellement et il a précisé que c’était à la demande du Président de la République », a encore soutenu le président du MSP.

La rencontre entre MM. Sellal et Mokri n’a toutefois pas été confirmée officiellement. S’agissant de la position du MSP vis-à-vis de cette proposition, M. Mokri a précisé que « la décision sera tranchée par le Conseil consultatif national qui se réunira après examen par le Conseil constitutionnel des recours introduits par le MSP ».

Il convient de souligner par ailleurs que la désignation des prochains membres de l’Exécutif devrait assurément tenir compte de la nouvelle cartographie de la classe politique telle que redéfinie à la faveur des législatives du 4 mai dernier.

Ce même scrutin ayant confirmé que l’alliance MSP qui, avec un score de 33 sièges obtenus, arrive en 3e position juste après le FLN et le RND. Dans cette même optique, si le Président de la République a instruit le Premier ministre de prendre contact avec le chef de file du MSP dans la perspective de voir cette formation siéger dans le prochain gouvernement, cela dénote de la volonté du Chef de l’Etat de voir les partis politiques incarnant la souveraineté du peuple exprimée à travers les dernières législatives à se hisser à des niveaux supérieurs dans la sphère de décision.

C’est ce qui obéit d’ailleurs à l’esprit de la nouvelle Constitution adoptée l’année dernière et qui dans beaucoup de ces amendements novateurs consolide l’ancrage démocratique, notamment dans la répartition des pouvoirs. En outre et dans l’attente de la décision du Conseil consultatif du MSP au sujet de sa participation dans le prochain Exécutif, il convient de souligner l’émergence depuis quelque temps d’une nouvelle tendance, conduite sinon représentée par Boudjerra Soltani, militant cadre et ex-président du parti, et qui est ouvertement favorable à rejoindre le gouvernement.

Le MSP, faut-il le rappeler, était présent dans les gouvernements successifs depuis 2000 à 2012, tous nommés sur décision du Président de la République. Abdelmadjid Menasra qui au nom de l’Alliance MSP-FC a conduit la liste des candidats d’Alger aux dernières législatives du 4 mai dernier a été lui-même ministre de l’Industrie et de la Restructuration dans le gouvernement en fonction du 23 décembre 1999 au 26 août 2000. Parmi les autres militants du MSP qui ont été nommés ministres dans les gouvernements qui se sont succédé de 1999 à 2012, l’on peut citer, El Hachemi Djaâboub, Abdellah Khanafou, Smail Mimoun, Mustapha Benbada. Boudjerra Soltani demeure toutefois le militant cadre du parti qui a cumulé le plus d’années en tant que commis d’Etat durant toute la période s’étalant de la fin de l’année 1999 jusqu'à avril 2009. Soltani avait occupé rappelle-t-on le poste de ministre de Travail et de la Protection sociale de 1999 à 2001.

De 2005 à 2009, il a été nommé 5 fois ministre d’Etat sans portefeuille. Intervenant en avril dernier sur le plateau d’une chaîne de télévision privée, l’ex-président du MSP avait soutenu que sa formation doit retourner au gouvernement. Il a même regretté le retrait du MSP du gouvernement en 2012 qu’il a qualifié d’« erreur ». « Si cela ne tenait qu’à moi, je, n’aurais pas fait sortir le parti du gouvernement, ni coupé les liens avec le FLN et le RND au sein de l’alliance présidentielle, ni même quitté mon poste de ministre d’Etat », avait fait savoir, en effet, Boudjerra Soltani dont le propos est d’ailleurs repris par plusieurs sources d’informations.

Karim Aoudia