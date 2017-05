Information et société : Développer la culture sécuritaire

Les participants au colloque national sur l'information au service de la société, clôturé hier à Relizane, ont insisté sur le développement de cette information suivant un partenariat liant les instances sociales, sécuritaires et médiatiques. Les recommandations ayant couronné les travaux de cette rencontre de deux jours ont mis l'accent, dans ce sens, sur la formation de journalistes spécialisés dans le domaine sécuritaire, ainsi que sur l'activation du rôle de la police de proximité. L'intensification de la sensibilisation aux fléaux sociaux et aux défis sécuritaires et le développement des programmes d'information consacrés à la culture sécuritaire ont été également recommandés. Les travaux de la deuxième journée du colloque ont été marqués par la présentation d'une série de communications abordant, entre autres, «Le rôle de l'information sécuritaire dans la consolidation de la sécurité nationale», «L'importance de l'information sécuritaire dans la diminution de la criminalité», ainsi que «La sensibilisation de la société et la conscience sécuritaire à l'ère de la recrudescence des discours de violence et de haine».