Procédures administratives pour le Hadj : Ce qu’il faut savoir

L'Office national du hadj et de la omra (ONHO) a annoncé les procédures administratives relatives aux futurs hadjis algériens devant accomplir le pèlerinage pour l'année 2017. Une fois le certificat de lauréat du tirage au sort du hadj délivré auprès des services de l'APC, le hadji doit se rendre à un centre de santé pour effectuer les examens médicaux et les vaccins nécessaires, en vue d'obtenir un carnet de santé et un certificat médical, avant la fin du mois de juin. Il doit ensuite se rapprocher d'une filiale de la Banque d'Algérie (BA) dans sa wilaya, muni des documents suscités et du passeport, pour procéder au paiement des frais du hadj, estimés à 376.000,00 DA. L'ONHO exhorte les futurs hadjis à assister aux formations locales et nationales organisées jusqu'au 22 juillet. Les dates des cycles de formations seront annoncées par les médias et les mosquées. Il est recommandé aux futurs hadjis de se rendre aux points de vente d'Air Algérie, munis de leurs passeports, du livret du pèlerin et d'une copie de leur reçu de paiement des frais du hadj, en vue d'acheter le billet et d'en garder une copie pour connaitre la date et l'heure du vol, puis procéder à la réservation d'une chambre à l'hôtel de leur résidence à La Mecque, par le biais du système de réservation et d'hébergement électronique disponible sur le site de l'ONHO : www.onpo.dz, sans omettre d'imprimer le reçu de réservation. Les futurs hadjis doivent aussi se rendre aux services de daïra, munis d'un passeport biométrique, d'un certificat de résidence, d'un acte de naissance et d'un certificat de bonne santé délivré par les centres de santé de wilaya agréés, outre une copie du certificat de lauréat du tirage au sort du hadj, une copie de la carte de groupage et six photos sur fond blanc, afin d'obtenir le livret du hadj cacheté. Quant aux femmes, elles doivent être munies de l'acte de mariage et d'une fiche familiale. Pour les pèlerins devant se rendre dans les Lieux saints avec l'ONHO, ils doivent déposer le dossier de visa du hadj, constitué du passeport, du livret du hadj, d'une copie du reçu de paiement des frais du hadj, d'une copie du billet d'avion et d'une copie du reçu de réservation de la chambre. Concernant les hadjis désirant voyager avec les agences de voyages habilitées à organiser la saison du hadj 2017, ils doivent déposer leur dossier au niveau de leur agence qui se chargera à leur place de l'accomplissement des différentes procédures dans les délais impartis.