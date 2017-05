Et pourtant elle tourne !

C’est la chronique d’un monde qui ne semble pas tourner rond ou presque. Trois nouveaux présidents sont au devant de la scène en ce week-end. L’américain, le sud-coréen et le français.

Donald Trump contourne les usages et jette le patron du FBI sur le perron de la Maison-Blanche. L’onde de choc de la nouvelle a vibré fort et la manière n’y était pas, selon les observateurs locaux. Il est reproché à James Comey, un déballage excessif d’informations dans l’affaire des e-mails d’Hillary Clinton, rien que ça ! Habitués aux volte-faces de leur Président, les Américains ont tout de même eu un frisson dans le dos. Quelle serait sa prochaine sortie nixonienne ?

Aux antipodes, le fraîchement élu président de la Corée du Sud déjoue tous les pronostics en se disant prêt à se rendre en Corée du Nord afin d’apaiser les tensions. Moon Jae-in est décidé à prendre son bâton de pèlerin et faire escale à Pékin et à Tokyo, avant d’atterrir à Washington. Voici une sortie qui déstabilise les officines de géostratégie et leurs plans tirés sur la comète. La donne a changé dans la région. On attend plus que la réaction du cousin du Nord Kim Jong-un… Sur le vieux continent, c’est la vague Macron qui créé du remous. Tel un jeune patron de start-up de la Sillicon Valley et sans l’appui des vieux appareils partisans, qu’il considère comme caducs, Emanuelle Macron a réussi un exploit historique. Jeune et vif, il dénote dans le paysage politique de cette vieille France. Arrivera-t-il à négocier le tournant majeur ? Il est dit qu’il est de la trempe d’Obama, de Renzi et de Trudeau, aura-t-il les coudées franches pour… dégraisser le mammouth et tenter de guérir les Français de leur pessimisme chronique ?

Les caciques et autres professionnels de la politique comptent bien maltraiter le huitième président de la Ve République, sa tâche sera ardue. Pour ceux qui ont suivi la fulgurante ascension de Macron et surtout la manière dont il a mené sa campagne présidentielle, avec un staff de jeunes technocrates et aux dents longues, ils misent avant tout sur une nouvelle manière de mener les affaires du pays sur la forme, sur le fond, les injonctions de syndicats commencent à pleuvoir et le séculaire mécontentement franchouillard déplie déjà ses banderoles.

De ce côté de la mer, la nouvelle de son élection a été bien accueillie. Et, comme le reste du monde, un peu plus peut-être, on attend le déroulé des promesses faites. Qui sait ? Assisterons-nous à la déclassification des archives de l’ère coloniale ? À la restitution des restes de nos ancêtres combattants de la liberté ? À la reconnaissance de l’ignominie subie par un peuple pendant très longtemps ? On verra bien. En tout cas, en cette semaine du «8 mai», nous n’oublierons jamais.

Kamel Morsli