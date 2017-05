Le Coin du copiste : Pour une archéologie préventive

Le domaine de l’archéologie dans notre pays, en dehors des sites connus depuis longtemps, regorge de vestiges qui n’ont pas été mis au jour pour cause de fouilles réalisées par des chercheurs spécialistes de la question qui pourraient si les moyens leur étaient suffisamment accordés pour faire des découvertes qui ne seraient pas essentiellement liées à des travaux comme cela s’est passé dans la capitale avec la construction du métro. L’Algérie, dotée d’une superficie tout de même appréciable doit certainement cacher dans les régions de l’intérieur des citées entières recouvertes par la terre depuis des siècles. Mais nous n’en somme pas encore là, car si la recherche scientifique n’est pas encore à la pointe des technologies modernes et souffre d’un manque patent d’archéologues, dont les initiatives restent marginales et rares, les organismes en charge se tournent toujours vers les biens culturels qui accusent une détérioration qui risque de mettre en péril leur existence même ce qui serait bien dommageable pour notre mémoire civilisationnelle riche d’une diversité incommensurable, aussi bien dans les grandes villes que les petits patelins. Le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, qui n’ignore pas tous les problèmes qui se posent actuellement à la conservation et la restauration du patrimoine, a reçu, au début de cette semaine, la directrice, Mme Gisella Capponi, de l’Institut supérieur en charge en Italie de ce secteur, pour discuter au ministère des modalités d’un futur partenariat entre nos deux pays, puisque la collaboration entre les équipes d’experts pourrait grandement aider nos techniciens dont la formation aux nouvelles techniques de restauration laisse pour certains à désirer, les gestes et les matériaux pour la conservation se renouvelant au fil du temps, il est opportun pour eux d’acquérir un savoir-faire actualisé par les méthodes qui nécessitent un apprentissage. La conservatrice en chef italienne a prospecté avec notre ministre le terrain, visitant des sites archéologiques romains en vu de l’élaboration de projets avec notre École nationale de restauration du patrimoine et d’échanger des propos avec les enseignants, pour une meilleure approche de la question, dans le cadre d’un échange d’expériences. De son côté, le ministre de la Culture a proposé l’organisation d’une journée d’étude sur «L’exploration, la recherche, et l’archéologie préventive», selon le communiqué officiel du ministère.

Cette journée permettra aux étudiants algériens d’enrichir leur formation, grâce à leur rencontre avec des experts italiens. Tout un programme dans la perspective que l’archéologie algérienne connaisse, dans un proche avenir, un nouvel essor !

L. Graba