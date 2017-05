Conférence de presse sur l’exposition photographique : « Ikbal / Arrivées » passerelle

Une exposition photographique intitulée «Iqbal/Arrivées» aura lieu, du 13 mai au 13 juillet au Musée national d’Art moderne et contemporain d’Alger (MAMA). Vingt photographes prendront part à cette exposition organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), et l’Institut français d’Alger (IFA).

Lors d’une conférence de presse animée hier, à la villa Abdeltif à Alger, par Bruno Boudjelal, commissaire de l’exposition, et Alexis Andres, conseiller de coopération et d’action culturelle auprès de l’ambassade de France en Algérie et directeur de l’IFA, il a été déclaré que l’exposition devrait s’étaler sur Alger pendant deux mois avant d’être présentée entre le 12 septembre et le 4 novembre dans le cadre de la deuxième Biennale des Photographes du Monde Arabe Contemporain, à la Cité Internationale des Arts à Paris, pour enfin mettre le cap vers la cité phocéenne afin de tisser l’ancrage méditerranéen.

Pour la genèse de ce projet, Alexis Andrés indique que ce projet entre dans le cadre d’amitié et de la coopération entre l’Algérie et la France signé en 2003 et renouvelé au mois de février 2016, lors de la visite de la maire de Paris. «La maire de Paris et le wali d’Alger se sont entendus sur différents projets d’ordre culturel, dont cette exposition qui met en valeur la ville d’Alger. Cela devrait donner une visibilité internationale aux photographes algériens, mais aussi à la ville d’Alger, à travers les différentes œuvres», a-t-il indiqué.

De son côté, le commissaire de l’exposition a déclaré que ce projet est une sorte de passerelle entre Alger et Paris, lui étant de père algérien et de mère française. «Les photographes ont travaillé sur l’Algérie contemporaine. Il s’agit de l’histoire des villes racontée par ses propres habitants», a-t-il lancé. Vingt photographes des quatre coins du pays, dont cinq femmes, prendront part à cette exposition, dont le vernissage aurait lieu samedi à partir de 16h30.

Bruno Boudjelal a rappelé qu’un atelier a eu lieu à la villa Abdeltif au bénéfice de dix jeunes photographes âgés entre 20 et 30 ans. Les dix autres artistes lui ont été présentés à travers des rencontres et des échanges d’idées. Le commissaire a en outre précisé que les photographes n’étaient pas dans l’obligation de choisir une thématique particulière, mais plutôt, laisser un champ libre à l’expression et à l’inspiration. «L’Algérie est riche en paysages, ce qui a donné de bons photographes d’illustration. La nouvelle vague des photographes contemporains explorent le soi, l’environnement social et le contact avec autrui. J’ai encadré les photographes pour faire de la photographie d’auteur ou bien ce que nous appelons la photographie documentaire», a-t-il fait savoir. Par ailleurs, le chargé de communication de l’AARC, Smail Mesbah, a déclaré qu’un appel à candidature est lancé au bénéfice des formations musicales, pour bénéficier d’un atelier de formation avec des experts en musique. Le but est de faire émerger de nouveau talent, mais surtout de leur apprendre, en sus de la formation musicale technique et artistique, d’autres aspects comme le coaching, le marketing et la communication.

Kader Bentounès