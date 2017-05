Concert de Meziane Amiche et Amine Chibane à l’Office Riadh El-Feth : époustouflant

Tant attendu par le public, Meziane Amiche et Amine Chibane se sont produits, mardi soir à la salle Ibn-Zeydoun. Dans une ambiance festive et bon enfant, ce duo phare de la chanson moderne a subjugué le public par sa présence sur scène.

En effet, les jeunes mélomanes amoureux de la chanson moderne et des rythmes méditerranéens ont ébloui, le temps d’une soirée, le public qui était venu nombreux à la salle de spectacles remplie de monde. Jeunes, moins jeunes, en famille ou entre amis se sont déplacés pour assister à ce concert que nous qualifions de merveilleux, tant il est vrai que l’ambiance était spéciale et que les spectateurs ont pu agréablement se divertir et se changer les idées. Après avoir fait une entrée timide sur scène, les deux artistes qui étaient accompagnés d’un orchestre professionnel, ont entamé leur show avec la chanson émouvante, Ya Ba. Dès le premier refrain de la chanson, le public a chanté en chœur avec Meziane. Ils ont enflammé la scène avec leur énergie. Dynamiques et ambitieux, Meziane et Amine ont dansé, sauté et chanté avec leurs fans venus nombreux assister à ce show mémorable. Sans discontinuer, ce duo phare de la chanson moderne a entonné une dizaine de chansons puisées de leur album baptisé Mélomania. Love Life, Solitaire du jeu, El-Mensi (le prélude) et Zemanouch sont les titres qui ont fait bouger les présents de la salle Ibn-Zeydoun. Spontanés et livrés à la mélomanie, les deux jeunes ont jeté les présents dans une ambiance inouïe… un public des plus complices, des plus heureux et des plus surpris d'une légendaire prestation plein de délire et au rythme infatigable. Applaudissements, youyou, cris de liesse fusaient de partout parmi l'assistance pour exprimer le plaisir et le privilège d'assister à un tel spectacle, animé par des artistes complets. Soulignons que la première partie du concert a été animée par Racim et DJ Rafik, histoire de préparer le public pour le show. Il y a lieu de souligner que Mélomania est une œuvre musicale éclectique qui remonte le temps avec une très belle reprise d'une chanson intitulée Tafadali ya Anissa (À vous, mademoiselle !», interprétée originellement par Mustapha Zmerli, paroles du poète Slimane Djouadi.

À travers cet album, les deux artistes ont promu la culture méditerranéenne, diverse et multiple. L’album est un panachage musical qu’ils ont transmis au public. Ce dernier est le fruit d’une différence artistique, «coup de foudre» musical entre Meziane et Amine. D’ailleurs, la différence se ressentait sur scène. Rappelons que Meziane Amiche est parmi l'un des plus jeunes auteurs, compositeurs et interprètes algériens. Il débute sa carrière à l'âge de 15 ans en intégrant un groupe de rap, The Three Bad boys. De 2010 à 2012, il est le leader et chanteur du groupe Caravanserail. Il multiplie et accumule alors scènes, festivals et tournées, ce qui lui permet de faire découvrir au public algérien la world music. Il devient par la suite chanteur du groupe Ifrikya spirit jusqu'à 2015. Il s'épanouit dans des styles très variés. Amine Chibane, né à Alger, est un auteur compositeur et interprète. Sa carrière débute à l'âge de 15 ans dans le rap également. Il a été membre du groupe Diwandzair et a participé à de nombreux festivals, concerts, passages à la télévision et à la radio. Il a aussi été leader du groupe Matouche, qu'il fonde au Maroc, un groupe de music fusion jazz manouche.

Sihem Oubraham