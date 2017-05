Regard :Quand stresser devient inévitable

Notre quotidien est malmené par les aléas de la vie. Notre moral est au plus bas. On se sent mal dans notre peau. La tristesse ne nous lâche pas d’une semelle. Elle est même notre meilleur, voire seul ami. On a beau essayer de balayer d’un revers de la main, ce marasme, ce flou qui nous accompagnent ; chez- nous, sur les lieux de travail et un peu partout, impossible d’y échapper. C’est carrément peine perdue. Notre mal est profond et ses tentacules sont bien étendus. Cet ennemi, à vrai dire, n’est autre que ce satané stress, qui serre ses dents pour nous montrer de quel bois il se chauffe. Notre hygiène de vie n’est plus le même, et nous payons très cher, ce changement qui n’est pas souvent dans le bon sens ou en mieux.

La maladie du siècle fait partie désormais de notre quotidien. Les jeunes et moins jeunes et même les enfants le connaissent, si bien tant il est omniprésent et costaud. En fait, de plus en plus d’Algériens sont victime du stress. «Je suis stressé, il est stressé, nous sommes stressés.» Voilà, un mot qui se conjugue à tous les temps, à toutes les formes.

Il n’est pas seulement un problème de santé, mais plutôt un phénomène social qui ronge la société. Le stress nous suit, comme notre ombre. Aujourd’hui, avoir le cafard est devenu notre sort, notamment dans les grandes villes qui paient les frais de la démographie, de la pollution sonore et autres nuisances et désagréments faisant partie de nos quotidiens. Une chose est certaine, nous avons perdu la paix morale, et cela se voit sur nos moindres gestes.

Une visite au «psy» est plus que nécessaire pour renouer avec la sérénité, voire nous réconcilier avec nous-mêmes. C’est peut-être le seul, l’unique moyen pour y parvenir, d’autant plus que le fameux Système «D» et autres trouvailles pour renforcer notre immunité peinent à chasser le plus endurcis et le plus têtus de tous les maux.

Samia D.