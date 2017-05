Gestion du stress : Un défi collectif

Fatigue, irritabilité, crampes, rhumatismes, eczéma, problèmes du côlon et gastriques, et même l’épilepsie, le stress peut entraîner beaucoup de réactions néfastes. Celles-ci sont plus ou moins graves, selon l'événement qui les provoque et la résistance de chacun à l'anxiété.

En marge d’une journée de sensibilisation à la gestion du stress, organisée mardi dernier par la Direction générale de la Protection civile de la wilaya d’Alger, le docteur, psychologue et expert international, Nacer Dib, a expliqué que le stress a une connotation négative associée souvent à la peur ou la colère, toutes deux étant des émotions perturbantes.

Cependant, une grande joie ou succès peuvent aussi provoquer des réactions physiologiques. Selon le conférencier, il existe deux types de stress, le premier Eustress, aidant, est bénéfique pour l'organisme humain, le second, à savoir dystress, est nuisible et gênant. «Si le niveau de tension est adapté à la situation, à l’action, le stress est bénéfique. Si, au contraire, il n’est pas adapté, disproportionné, il y aura encore plus de tension et donc des conséquences physiologiques et psychologiques.

On peut donc affirmer que le stress est l'énergie qui rend possible l'ensemble des réactions de l'organisme (positives ou négatives ) à une demande d'adaptation à toute variation du milieu extérieur, à savoir l'environnement, et du milieu intérieur de l’organisme, à savoir le sang, le liquide extracellulaire... », précise-t-il.

Tout en s’adressant à l’assistance, le Dr Dib a lancé un appel en direction de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés afin de «se rapprocher des professionnels de la santé, de discuter avec eux afin de prendre en considération les maladies dues au stress et les reconnaitre comme étant des maladies professionnelles».



Le rôle du débriefing psychologique collectif



Le Dr Dib a fait état du nombre important de pathologies liées au stress, telles que l’hypertension artérielle, l’artériosclérose, les infections, les maladies dégénératives, le diabète, les troubles digestifs, les douleurs articulaires, les maux de tête, les ulcères, les allergies et les infections cutanées qui sont des altérations fréquentes. «Il existe beaucoup de maladies dues au stress et j’espère que la Cnas se penche sur ce phénomène en général pour offrir une meilleur prise en charge aux assurés sociaux. En effet, en Algérie, plusieurs maladies qui sont dues aux stress ne sont pas reconnues comme étant des maladies professionnelles. Jusqu’à maintenant, rien n’a été fait dans ce sens, ni par la Cnas, ni par les syndicats des travailleurs», dit-il.

Selon le conférencier, «la gestion d’une situation de stress dépend du type auquel on est confronté». Il a indiqué à cet effet qu’en comprenant bien les origines et les mécanismes qui l'engendrent, il est possible de dépasser les solutions classiques qui ne s'attaquent qu'aux symptômes. On peut alors adopter une méthode de gestion de la situation qui agit sur les causes du stress et l'empêchent de devenir chronique. De son côté, la psychologue clinicienne de la Protection civile de la wilaya d’Alger, Sarah Fourar, a déclaré que «des séances de débriefing psychologique collective sont organisées après chaque intervention estimée marquante, qui peut avoir des répercutions psychologiques sur les agents de la protection civile». Mme Fourar a expliqué que «les agents de la Protection civile peuvent venir par eux-mêmes consulter un psychologue afin de gérer et dépasser le stress».



Un mal nécessaire ?



Le directeur de la Protection civile de la wilaya d’Alger, M. Tigherstine, a déclaré que «ce genre de journée de sensibilisation sont très importantes pour la Protection civile, vu l’important travail qu’elle accomplit dans ces nobles missions de tous les jours».

L’état de stress n’est pas une maladie en soi, mais, par son intensité et sa durée, il peut menacer la santé physique et mentale des personnes. En effet, les réponses biologiques à une situation stressante peuvent, dans certaines conditions, devenir délétères pour l’organisme. Le stress est une réaction normale. Il est présent lorsque l’on mobilise des ressources pour mieux performer. Toutefois, on l’associe avant tout à ces moments où l’on se sent dépassé par les événements, et que notre capacité d’adaptation est mise à l’épreuve.

Selon les spécialistes de la santé, on différencie parfois deux formes de stress, le bon et le mauvais. Du côté du «bon stress», on place la motivation, le désir de réussir, ainsi que les réactions positives qui surviennent lors de la rencontre d’une situation stimulante (surprise, intérêt, plus grande créativité, dépassement de soi et persévérance (pour ne nommer que celles-ci). Quant au «mauvais stress», il y a l’angoisse, la peur d’échouer et cette panoplie de réactions qui viennent rendre des situations encore plus difficiles : maux de tête ou d’estomac, pensées sombres, irritabilité, difficulté à se concentrer, etc.

Est-ce dire que le stress est un mal nécessaire? En fait, il n’en revient qu’à nous de choisir comment on réagit aux événements.

Wassila Benhamed