Grand Angle : Appropriation

L'ex-président yéménite, Ali Abdallah Saleh, allié aux rebelles Houthis, estime qu’ils n’ont «d'autre choix que de dialoguer», se disant même disposés«à aller à Ryad, à Khamis Mushit (sud du royaume saoudien), à Mascate (Oman) ou ailleurs pour un dialogue et une entente» qui permettrait d’entrevoir le début du règlement du conflit qui ravage jour après jour le Yémen et l’a plongé dans la plus grave crise humanitaire de son histoire. Toutefois il estimeque cette partie belligérante qu’il représente n’a plus besoin de la médiation de l’ONU. «Nous ne négocierons ni par le biais de Ould Cheikh, ni de l'ONU (...)» a-t-il dit, ajoutant que«nous engagerons le dialogue avec la partie concernée, en l'occurrence l'Arabie saoudite, qui dirige la coalition arabe ». L'émissaire de l'ONU pour le Yémen Ismaïl Ould cheikh Ahmed avait déclaré espérer reprendre fin mai les négociations de paix interyéménites, au point mort depuis leur suspension en août 2016. En excluant l’ONU de son offre de dialogue adressée aux saoudienset quise ferait exclusivement et directement avec eux, il est à se demander si au fond Ali Abdallah Saleh n’a pas pris la bonne décision. Car dans cette nouvelle démarche figure en filigrane la volonté, du moins, d’un des deux belligérants, de se réapproprier la gestion du conflit et partant la recherche d’une solution de paix arabo-arabe. cette démarche est du reste celle pour laquelle les Africains œuvrent au niveau de l’Union africaine où le discours recommandant une plus grande implication des Africains dans la recherche des solutions aux problèmes africains a trouvé un écho favorable. Cette volonté de ne pas «copier coller» les recettes formulées ou pensées ailleurs qui parce qu’elles ne tiennent pas compte des réalités socio- politiques locales échouent lamentablement à rétablir la paix, est nécessaire. En effet, qui mieux que les parties en conflit ou leurs voisins immédiats sont les mieux placés pour rechercher et indiquer des pistes originales adaptées aux contextes des pays concernés par ces crises qui à force de perdurer se transforment en guerre civiles dévastatrices pour non seulement les pays concernés mais aussi pour toute la région exposée ainsi à la menace de l’instabilité. Dans lecas du conflit yéménite, il semble que le terrain pour mettre en œuvre cette approche est en voie d’être balisé par «des contacts non-officiels engagés depuis deux semaines entre l'entourage de l'ex-président et des délégués saoudiens». Espérons seulement qu’elle puisse aboutir.

Nadia K.