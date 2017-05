Iran : La politique d'ouverture va continuer

Le premier vice-président iranien Es-Hagh Jahanguiri, candidat à la présidentielle du 19 mai, a affirmé que la politique d'ouverture de l'Iran va continuer. «Notre gouvernement a pris un bon chemin vers l'entente avec le monde: nous avons réglé le problème nucléaire, stabilisé l'économie et l'espoir est revenu.

Ce chemin ne doit pas s'arrêter là», a déclaré M. Jahanguiri à l'AFP. Le responsable iranien, 60 ans, a souligné par ailleurs que la situation va rester «compliquée» après l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu le 19 mai prochain, car «le climat de tension crée par Donald Trump a influencé les banques européennes et mêmes asiatiques, empêchant la réalisation des accords» de financement de projets en Iran et les investissements directs, regrette-t-il. Ces projets ont été mis en place après l'entrée en vigueur en janvier 2016 de l'accord nucléaire avec les grandes puissances — Etats-Unis, Chine, Russie, France, Grande-Bretagne et Allemagne — conclu en juillet 2015. Les grandes banques internationales craignent toujours de coopérer avec l'Iran par peur de pénalités, mais aussi de l'adoption de nouvelles sanctions par les Etats-Unis devant s'ajouter à celles existantes et déjà renforcées par l'administration Trump. Si le président Trump devait d'ici juin rétablir les sanctions liées au nucléaire, actuellement suspendues, ce sera «un coup sévère contre l'accord nucléaire» et, par ricochet, pour l'économie iranienne, prévient M. Jahanguiri. Mais il dit espérer que «les pays européens, la Chine et la Russie ne permettront pas aux Etats-Unis de perturber l'application de l'accord nucléaire". Car M. Jahanguiri reconnait des difficultés en Iran, en particulier «la situation inquiétante du chômage" qui touche 12,5% de la population active, 27% des jeunes. De plus, l'objectif des 50 milliards de dollars d'investissements étrangers par an espérés par le président Hassan Rohani pour relancer l'économie est encore loin d'être atteint. Interrogé sur les obstacles à l'application des promesses du gouvernement pour plus de libertés politiques, culturelles et sociales, M. Jahanguiri se veut optimiste. «Le chemin est peut-être difficile pour atteindre notre objectif (...), mais, selon lui, «il faut comparer la situation d'aujourd'hui à celle d'avant 2013», lorsque M. Rohani a été élu. Elle «est meilleure dans les universités concernant les libertés, dans les médias, dans le domaine culturel», a-t-il précisé. M. Jahanguiri défend également le développement des réseaux sociaux malgré la résistance de certains milieux conservateurs.

«Tout le monde aime les utiliser pour transmettre son message, mais d'autres n'aiment pas que les gens les utilisent et ils créent des problèmes», a-t-il dit, affirmant toutefois que «Telegram ou Instagram sont utilisés par plus de 25 millions des 80 millions d'Iraniens». «Nous avons développé les infrastructures pour un accès rapide à l'internet», se félicite M. Jahanguiri, qui croit que les problèmes peuvent être réglés «par le dialogue et sans confrontation inutile». (APS)