Douanes : Activation du couloir vert

Les participants à un séminaire régional sur «les conditions d’accueil et de contrôle des passagers», organisé hier à Taleb Larbi (El-Oued), ont mis en avant l’importance de l’activation des services du couloir vert, en prévision du retour pour les vacances d’été de la communauté algérienne établie à l’étranger. Les intervenants, des cadres douaniers et des universitaires, ont évoqué les activités et missions des douanes algériennes en matière de dynamisation des services du couloir vert, dans le but d’améliorer le service public douanier et d’accorder des avantages à la communauté algérienne transitant par les postes frontaliers en leur facilitant l’accès au territoire national. L’officier chargée de l’informatique et de la communication à la direction régionale des douanes d’Ouargla, Mme Amel Rahab, a mis en exergue l’importance de ce dispositif prévu aussi bien pour la communauté algérienne que les autres visiteurs, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’administration des douanes visant à améliorer le service public, notamment au niveau des postes frontaliers des wilayas du Sud.

Les douanes algériennes ont procédé à l’ouverture d’un guichet spécial pour la communauté algérienne établie à l’étranger, dans le cadre des efforts de la direction générale des douanes pour une meilleure prise en charge des préoccupations soulevées par la communauté et liées notamment à la facilitation de son entrée sur le territoire national, a soutenu la même responsable. Selon Mme Rahab, l’organisation de cette rencontre régionale s’inscrit au titre de l’amélioration des prestations des agents des douanes aux postes frontaliers, chargés de la mise en £uvre des lois et dispositifs liés au contrôle des voyageurs. Initiée par la direction régionale des douanes algériennes d’Ouargla au siège de la daïra frontalière de Taleb Larbi (El-Oued), cette rencontre a prévu une série de communications et d’exposés ayant trait aux questions afférentes au contrôle des voyageurs, aux techniques d’accueil et de communication, et à l’éthique professionnelle des douanes. Le cadre juridique et organisationnel, le concept du couloir vert, la collaboration interservices pour la lutte contre la fraude, ainsi que l’explication des procédures, des facilitations et des avantages accordées par les douanes algériennes aux voyageurs au niveau des postes frontaliers, pour assurer la réussite de la saison estivale 2017, ont également été abordés par les séminaristes. Il est à relever, par ailleurs, l’ouverture, dans le cadre de la coopération entre l’administration douanière et la direction de la santé et de la population d’El-Oued, d’une unité de contrôle médical au niveau du poste frontalier de Taleb-Larbi.(APS)