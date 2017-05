Extension du tramway : Le chantier fait du surplace

Depuis quelques semaines, le chantier de l’extension de la ligne I du tramway de Constantine vers Ali- Mendjeli tourne au ralenti, et ce une année et demie après son lancement. En effet, aussi bien à l’entrée de la nouvelle ville, au niveau de l’avenue El-Istiklal, que traverse ladite ligne, qu’aux alentours de la gare routière, en face de l’université Abdelhamid- Mehri, les travaux semblent être à l’abandon, et la dynamique enregistrée fin 2016 n’est qu’un lointain souvenir.

Selon certaines sources, l’entreprise espagnole Corsan Corviam, laquelle avec Alstom (France) et Cosider (Algérie) est chargée de la réalisation, connaîtrait des difficultés financières qui handicapent sérieusement son activité. Des rumeurs insistantes évoquent même le dépôt de bilan imminent de ladite entreprise qui, pour rappel, s’est vu également confier le projet du tramway de Mostaganem, lequel enregistre lui aussi du retard. En décembre passé, le wali Kamel Abbès avait ordonné aux responsables du consortium composé des trois entreprises de lancer au plus vite les travaux de construction des ouvrages d’art, trémies et murs de soutènement, devant accompagner l’extension du tracé, au nombre de 17, de même qu’il leur avait exigé de présenter le dossier technique de l’extension aux directions de l’exécutif concernées (travaux publics, urbanisme, hydraulique, etc.), et les a appelés à s’efforcer davantage de coordonner leurs activités en ce qui a trait à l’organisation des travaux et à la répartition des tâches au sein du chantier. À cette période, le taux d’avancement des travaux avait atteint les 20%, le déplacement du réseau téléphonique les 85%, alors que celui des réseaux d’électricité et de gaz était fini à 95%. Pour rappel, l’extension du tracé de tramway est conçue sur une distance de 10.5 km, avec un coût estimé à près de 35 milliards de DA. Il devra relier le centre-ville de Constantine, à partir de la station Zouaghi-Slimane (actuel terminus), à l’université Abdelhamid- Mehri de la nouvelle ville, en passant par l’université Rabah-Bitat, l’avenue El-Istiklal, qui est l’artère centrale d’Ali-Mendjeli, et la gare routière.

I. B.