Portes ouvertes sur la SNTF à Constantine : À guichets fermés

Une journée «Portes ouvertes» sur la Société nationale des transports ferroviaires a été organisée hier au campus 500 places de l’université des Frères Mentouri. Organisée par le département génie des transports en collaboration avec le laboratoire ingénierie des transports et environnement et la SNTF Constantine, cette initiative «traduit la volonté de rapprocher l’université de son environnement socio-économique et vise à mettre en lumière les compétences et le savoir-faire de la SNTF Constantine dans le domaine du transport, de la logistique et de la sécurité ferroviaires», ont indiqué des responsables de l’UFMC. Le chef de département génie des transports, Ahmed Belaouar, a souligné que cette journée, dédiée à la SNTF, a pour objectif de «vulgariser certaines spécialités et, plus particulièrement la logistique du transport», rappelant que cette dernière est «la pierre angulaire du développement de toute activité industrielle».

Il a, par ailleurs, fait part de l’introduction, au titre de la prochaine rentrée 2017-2018 d’une nouvelle «licence professionnalisante» dans ce domaine, dans le cadre du programme «Coffee» (co-construction d'une offre de formation à finalité d'employabilité élevée), financée et supervisée par l’Union européenne. Les étudiants, rencontrés sur les lieux, et notamment ceux du DGT, se sont dit «satisfaits» de l’organisation de cette journée qui leur permet d’élargir le champ de leur formation et de trouver éventuellement un stage en milieu professionnel. (APS)