Gares intelligentes : La SNTF sur la voie

Selon le directeur général de la SNTF, M. Yacine Bendjaballah, «l’idée est déjà lancée, et il ne manque plus qu’à la mettre en œuvre». Il est convaincu qu’elles auront pour résultats une meilleure gestion des flux de voyageurs. Mais pas seulement. Intervenant sur sur les ondes de la radio nationale, il a précisé que ces structures pourront comptabiliser le nombre de passagers en temps réel. «Cela permettrait, dit-il, de rationaliser les charges de l’entreprise en termes d’électricité, de climatisation… ».

Ainsi, et suite aux changements sociaux associés à une multiplication des déplacements quotidiens des usagers, il est devenu indispensable d’articuler les différents modes de transport et d’assurer le meilleur lien entre eux. Ces transformations ont impulsé une métamorphose des lieux de transport et des points d’interconnexion du réseau. Gares, stations, de métro… se transforment en véritable terrain d’expérimentation dans l’objectif d’intégrer ces lieux dans la ville comme de les adapter aux déplacements et à la vie quotidienne des individus. De ce fait, l’idée d’innovation entreprise par la SNTF, relative à la mise en œuvre des gares intelligentes, vise, en premier lieu, à facilité le quotidien des usagers.

Ainsi, l’innovation possède deux leviers principaux, en l’occurrence la capacité à comprendre et à anticiper les besoins des usagers, d’une part, et la construction de coopérations entre le monde économique, les acteurs urbains et les acteurs du savoir et de la création, d’autre part.

Les gares intègrent des flux de personnes, notamment des flux de données. Si les gares ont connu une longue série de vagues technologiques et autant de phases d’adaptation, la profusion de données créée par le développement numérique en gare constitue aujourd’hui un levier de transformation des conditions de conception et d’exploitation de ces dernières, qui ouvre sur deux champs : l’ouverture des data-center et les nouvelles compétences métiers des gares. De ce fait, la gare intelligente repose d’abord sur la capacité des données, leur transport, leur traitement et surtout la diffusion des résultats qui en sont fait.

Toutefois, et d’après le premier responsable de l’Entreprise nationale des transports ferroviaires, l’entrée en opération de ces gares «n’est pas pour demain», puisque M. Bendjaball indique que son entreprise est à la recherche d’un partenaire qui puisse l’accompagner dans ce projet, révélant que la gare de Bordj Bou- Arréridj en serait le pilote, en ce sens qu’il y a moins de charge et de flux.

Par ailleurs, et sur un autre registre, M. Bendjaballah a insisté sur l’équilibre des finances de l’entreprise qui puise à 80% dans les caisses du Trésor public, tout en espérant décliner à 45%. Cela, à travers le transport de marchandises. Bellara et El-Hadjar pourraient être d’un grand secours pour la SNTF, pour peu qu’ils entrent en production.

Kafia Ait Allouache