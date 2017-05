Examens d’attestation de niveau : 34.000 détenus entament les épreuves

Plus de 34.000 détenus, relevant de différents établissements carcéraux du pays, ont entamé hier les épreuves d’attestation de niveau pour l’année scolaire 2016-2017 dans de « bonnes conditions organisationnelles », a assuré le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, Mokhtar Felioune, en donnant le coup d’envoi de ces examens à partir de l’établissement de rééducation et de réadaptation de Koléa (Tipasa). M. Felioune a signalé une hausse de 4.000 détenus dans ces épreuves de deux jours, comparativement à l’édition précédente, en l’imputant aux nouvelles procédures introduites par la commission de réforme de la justice depuis des années, ainsi qu’aux mesures de grâce présidentielle et de liberté conditionnelle. Dans une déclaration, le DG de l’administration pénitentiaire et de réinsertion a souligné la détermination du ministère de la Justice à accorder les mêmes chances à tous les détenus sans exception aucune, quel que soit le type de crime commis et la durée de détention et ce, dans le respect des droits humains. « Le droit à l’enseignement est un droit constitutionnel qui ne se discute pas », a-t-il affirmé, tout en louant les résultats positifs et probants des différents programmes de formation et d’enseignement destinés aux détenus durant leur peine d’emprisonnement qui contribuent à leur réinsertion sociale après avoir purgé leur peine, dont notamment ceux parmi eux ayant atteint un niveau universitaire qui ne commettent pas de récidives, s’est-il félicité. Au total 34.037 détenus sont inscrits pour suivre des cours d’enseignement à distance, dont 25.480 dans le cycle moyen et 8.557 dans le cycle secondaire. Leur encadrement est assuré par 706 enseignants, en plus de fonctionnaires du secteur et de détenus ayant un niveau de qualification. Durant les mois de mars et avril derniers, ils étaient 29.014 détenus inscrits aux examens d’attestation de niveau, dont 21.551 pour le cycle moyen et 7.463 pour le cycle secondaire. Ces examens sont abrités par 127 établissements, au moment où 14 autres établissements verront leurs détenus transférés vers d’autres structures agréées comme centres d’examens.



4.000 détenus candidats au bac et 7.000 candidats au BEM



Au volet des préparatifs pour les examens du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat pour l’année en cours, Mokhtar Felioune a annoncé la prise de dispositions, par ses services en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, en vue d’une bonne organisation des épreuves du baccalauréat au profit de 3.920 détenus (des deux sexes), au même titre que l’examen du BEM au profit de 7.000 autres détenus. M. Felioune, qui prévoit de bons résultats pour les détenus candidats à ces deux épreuves, a cité pour preuve le fait que 72 % des détenus, bénéficiant de programmes d’enseignement et de formation, obtiennent des notes de plus de 12/20, durant les examens de toute l’année, qualifiant cet indice de « positif et d’encourageant ».