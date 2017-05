Carte nationale d’identité biométrique : Les nouvelles modalités au J.O.

Le décret présidentiel fixant les modalités d’établissement de la carte nationale d’identité biométrique, sa délivrance et son renouvellement vient d’être publié au dernier numéro du Journal officiel. La durée de validité de la carte nationale d'identité est fixée à dix ans, pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus. Elle est de cinq ans pour les mineurs âgés de moins de dix-neuf ans. Sa durée de validité prend effet à compter de la date de son établissement. L’article 6 stipule que « la carte nationale d'identité est de type biométrique électronique, elle est dotée de deux puces. La première comporte des informations administratives et des informations sur son titulaire. Tandis que la seconde comporte une application d'authentification du titulaire », explique le décret présidentiel.

La carte nationale d'identité est délivrée accompagnée d'un code secret sous pli fermé, mis sous la responsabilité de son titulaire ou de son tuteur légal. Le code secret sert à l'accès aux services en ligne. Les caractéristiques techniques de la carte nationale d'identité et les informations codifiées relatives au titulaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur.

Pour l’acquisition de la carte nationale d'identité, établie par les services du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, « le dépôt des dossiers de demande s'effectue au niveau d'une des communes de la wilaya de résidence pour les citoyens résidant sur le territoire national ou, auprès des postes diplomatiques et consulaires pour ceux immatriculés à l'étranger. Toute carte nationale d'identité établie et non retirée par son titulaire, est annulée et détruite 6 mois après la date de l’avis de retrait qui lui a été adressé. L'autorité de délivrance doit informer le site de personnalisation du document pour désactiver les fonctionnalités de la carte », dispose l’article 10 du décret qui précise que les modalités d'annulation et de destruction de la carte nationale d'identité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur. Par ailleurs, il est fait obligation au demandeur de la carte nationale d'identité de se déplacer personnellement pour la collecte des données biométriques. Les informations relatives à l'état civil du demandeur de la carte nationale d'identité sont vérifiées par les services concernés de la commune ou des postes diplomatiques et consulaires, selon le cas. Enfin, tout citoyen disposant d'un passeport comportant les données biométriques est dispensé de la procédure de collecte de ces données lors de la demande de la carte nationale d'identité.

Le site du ministère de l'Intérieur (https://passeport.interieur.gov.dz) précise que pour pouvoir bénéficier de ce service en ligne, il faut avoir un passeport biométrique, ajoutant que les données qui seront imprimées sur la Carte nationale d'identité biométrique, sont ceux imprimées sur le passeport biométrique. Selon la même source, il faut que le demandeur précise son adresse actuelle de résidence et introduit son numéro de téléphone mobile, pour recevoir, à l'issue de la production de sa CNIBE, un message SMS l'informant sur la date et le lieu du retrait de son document. Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, avait indiqué, en janvier dernier, que plus de 33 millions de cartes nationales d'identité classiques « seront progressivement remplacées par des cartes nationales d'identité biométriques dans un délai ne dépassant pas cinq ans ».

Il avait ajouté que près de 1 million de cartes nationales d'identité biométriques seront confectionnées cette année, dans une première étape, un nombre appelé à s'étendre à toutes les catégories, à travers le territoire national. Ces mesures entrent dans le cadre de la volonté des autorités de mettre fin aux lenteurs administratives en facilitant la délivrance des documents administratifs, pour concrétiser « sans délai » un service public de « qualité ».

Salima Ettouahria