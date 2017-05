Dans la lucarne : Enfin la programmation des demi-finales ?

Les amateurs du ballon rond ne comprennent toujours pas pourquoi on avait reporté les demi-finales de la Coupe d'Algérie, prévues au mois d'avril dernier, avant leur report pour des raisons pour le moins discutables. On avait craint des heurts, restés cependant fictifs, suite au refus du CRB et du MCA de jouer au stade 5-Juillet. Pour éviter tout dérapage, on avait tout simplement pris la décision de les reporter sans en prendre la précaution de fixer une date qui aurait rassuré tout le monde. On sait que notre Championnat national au niveau de son élite a repris son droit de cité. Son calendrier est vraiment chargé et surtout bien " huilé "; aucune date disponible pour terminer le présent exercice. Comme on le sait, la fin du Championnat national s'achèvera, si tout va bien, le 02 juin prochain. Donc, pas de places vides pour caser les demi-finales de la Coupe d'Algérie. D'ailleurs, deux clubs, le MCA et l'USMA, sont concernés par les Compétitions africaines. Il se pourrait aussi que d'autres matches seraient reportés, sauf si la LFP fait preuve de fermeté. Ce qui est vrai, c'est cette fin de Championnat et la lutte acharnée pour assurer le maintien des uns et des autres, surtout que beaucoup de clubs sont concernés. Ceci dit, la Coupe d'Algérie, qui reste la compétition la plus populaire au stade des demi-finales est mise pour le moment en « veilleuse ». On n'en parle pas trop. Toujours est-il, les observateurs et férus de cette compétition ne comprennent pas ce " silence radio ". Ce qui inquiète les fans des quatre équipes qualifiées à ce tour, l'antichambre de la finale. De plus, la Commission de la Coupe d'Algérie, présidée par Ali Malek n'a pas encore tranché sur la question de la domiciliation des demi-finales. La voie est ainsi laissée à toutes les supputations. Certains pensent que ces demi-finales seront, peut-être, programmées pendant le Ramadhan, ou le 05 juillet, date de l'indépendance du pays (1962), qui est en même temps la fête de la Jeunesse. Il faut dire, que tant qu’aucune officialisation des demi-finales n’est annoncée, on peut jaser. Toujours est-il, le mécontentement des supporters ne cesse de grandir. On aimerait bien assister à ce tour de la Coupe d'Algérie qui fait frémir de joie les milliers des supporters des deux camps. Il y a lieu de mettre en exergue l'importance de faire jouer nos compétitions dans les temps et ne pas faire « joujou » avec des reports, pour un oui ou un non. Cela ne peut qu'accroître les problèmes auquels notre football est déjà confronté et surtout nos instances gérant la discipline.

Si on avait joué ces demi-finales de la Coupe d'Algérie à temps, c'est-à-dire le 15 et 21 avril dernier, on aurait évité bien des tracas et la finale aurait bien eu lieu le

1er mai, journée internationale des travailleurs. Voilà que contre toute attente, on apprend que ces demi-finales auront lieu les 19 et 20 mai, à Bologhine, au stade 20-Août. On ne comprend pas cette décision alors que tout le monde attend le match du championnat national de Ligue-1, CSC-MCS, au stade Benabdelmalek, ce vendredi à 16h. Dans ce cas, comment va-t-on faire jouer ce match contre le CSC. Le MCA qui ne reviendra de l’Afrique du sud que le 15 mai(ou 16) ne pourra pas jouer ces matches dans de bonnes conditions physiques surtout. Quelque part, cherche-t-on à favoriser ouvertement une équipe. Cela n’est pas normal ! Il faut être équitable. Jusqu’ici personne n’avait parlé de Coupe d’Algérie avant la fin du Championnat national, le 02 juin prochain. Sa programmation tombe

comme un cheveu dans la soupe. C’est à n’y rien comprendre. Ce sont des décisions, le moins que l’on puisse dire, intempestives, ne répondant à aucune logique. Les fans de toutes les équipes sont las d'attendre !

Hamid Gharbi