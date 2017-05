Coupe de la CAF (phase de poules) : Le MCA aujourd’hui à Rosenburg

Les Mouloudéens, le moins que l'on puisse dire, traversent en ce moment une phase pour le moins euphorique. À vrai dire tout leur réussit, eux qui sont « juchés » à la deuxième place à trois points seulement du leader actuel l'ESS. Il faut admettre que la bonne passe des poulains de Mouassa s'explique par le fait qu'ils jouent sur trois fronts (Championnat, Coupe d'Algérie (demi-finale) et phase de poules de la CAF). Outre cela, les Vert et Rouge se déplaceront aujourd'hui, vers 10 heures du matin, à destination de Rozenburg, ville sud-africaine, pour y affronter la coriace formation locale de Paltinum Stars, une équipe habituée aux compétitions africaines.

Il s'agira donc d'une opération assez périlleuse pour les camarades de Karaoui, surtout qu’ils sont amoindris par l’absence de plusieurs joueurs blessés : Seguer, Bouguèche et Zerdab ne seront pas là. Retour de blessure de Natèche et Chérif El Ouazzani. Chita blessé face au DRBT sera lui aussi du voyage, mais apparemment pas en possession de toutes ses capacités physiques. Ceci dit, la délégation du MCA sera forte de 35 personnes dont 16 joueurs. Les Mouloudéens rejoindront cette ville sud-africaine à bord d’un vol spécial direct d’Air Algérie qui leur coûtera cher, mais les dirigeants du MCA n’ont pas vraiment le choix. Pour jouer les premiers rôles en Afrique, mais aussi au niveau local, il ne faut pas trop être regardant sur les dépenses. Ghrib, le Directeur Général du MCA ne veut pas lésiner sur les moyens pour offrir les meilleures conditions à ses poulains. Il espère que ce premier déplacement en terre sud-africaine, le premier du genre pour l’équipe algéroise, sera couronné de succès. Les Mouloudéens, qui ont réalisé de très bonnes prestations, espèrent également revenir au bercail avec un résultat positif afin de prendre une sérieuse option dans le groupe B. ll faut admettre que rien ne sera facile face à cette équipe sud-africaine qui possède un groupe homogène. Les Mouloudéens rentreront juste après le match. Il ne faut pas oublier que les camarades de Chaouchi sont appelés à jouer un match très important le vendredi 19 mai, à partir de 16h, au stade Benabdelmalek de Constantine contre le CSC, une équipe concernée directement par la relégation. Cette programmation malheureusement vient d’être remise. On a programmé la demi-finale MCA-ESS à Bologhine pour ce vendredi, alors que cette équipe est appelée à jouer contre le CSC. Vraiment, la situation entre les programmeurs de la LFP et de la Commission de la coupe d’Algérie est pareille à la bouteille à l’encre ». Pourquoi ont-ils attendu que le MCA parte jouer la coupe de la CAF en Afrique du sud pour daigner programmer la Coupe d’Algérie, alors que jusqu’ici c’était le « silence radio». Il y a maldonne quelque part.

H. G.