Association des comités nationaux olympiques d’Afrique : Mustapha Berraf réélu 1er vice-président

Le président sortant du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, a été réélu, mercredi à Djibouti, au poste de premier-vice président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa), dont les travaux de la 17e assemblée générale se déroulent depuis lundi Au Krempinski Palace de Djibouti.

«Mustapha Berraf a été réélu avec 36 voix, contre 18 pour l’autre candidat, le Sud-africain Sam Guideon Napoléon, tandis que le Tunisien Mehrez Boussayene s’est retiré de la course», a posté le secrétaire général de COA, Abdelhafidh Izem, sur compte WhatsApp. Mustapha Berraf est candidat à sa propre succession à la tête de l’instance olympique algérienne, dont l’assemblée élective est prévue le 27 mai. D’autre part, les élections de l’ACNOA se poursuivent pour le poste de président et ceux des différentes commissions. Pour la présidence, le Camerounais Hamad Kalkaba Malboum (66 ans) a été disqualifié par le comité exécutif de l’Acnoa, pour des raisons éthiques. Le Comité exécutif reprocherait à l’actuel président du Comité olympique camerounais et de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA), «la mise à sa disposition par le gouvernement camerounais des fonds pour le financement de sa campagne et le lobbying mené par le Cameroun auprès des autres États membres pour le soutien de sa candidature. Des faits qui constituent une violation du Code éthique de l’organisation», rapporte RFI sur son site. «En plus de cette sanction, Hamad Kalkaba Malboum est suspendu de toutes activités au sein du mouvement olympique en Afrique, le temps de finir les investigations», ajoute la même source. Pour l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa), l’implication du Cameroun dans cette campagne est une ingérence et a eu pour effet de créer des conflits entre des Comités olympiques des pays contactés et leurs ministères des Sports. «C’est fort de cela que la candidature de Kalkaba Malboum a été disqualifiée pour l’élection de Djibouti», a souligné la même source. Kalkaba Malboum était en compétition avec le président sortant de l’Acnoa, l’Intendant-Général ivoirien Lassana Palenfo (76 ans) pour le président de l’instance du mouvement olympique africain. Plus de 200 délégués des mouvements olympiques africains présents aux travaux de la 17e assemblée générale de l’ACNOA, qui regroupe les comités olympiques nationaux africains. Des membres du comité exécutif du Comité international olympique (CIO), dont le président Thomas Bach et le président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), Cheikh Ahmad, ainsi que d’anciens champions sont présents aux travaux de l’AG de l’Acnoa.