Distinction, Africains d’Europe : Les Algériens Ghoulam et Mahrez dans le Top 5

Le défenseur international algérien de Naples, Faouzi Ghoulam, et son compatriote de Leicester City, Ryad Mahrez, figurent dans le top 5 des Africains, ayant brillé le week-end dernier dans les différents championnats européens, établi chaque mardi par le magazine français France football. Le latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam, a réalisé un match plein face à Cagliari, à l'occasion de la 35e journée du championnat de Serie A. L'ancien sociétaire de l'AS Saint Etienne a participé énormément aux attaques napolitaines ; il a donné deux merveilleuses passes décisives à son coéquipier buteur, Dries Mertens (27 buts en championnat). Ghoulam qui est convoité par de nombreux clubs notamment le Paris Saint-Germain comptabilise six passes décisives cette saison en Championnat. Ryad Mahrez à inscrit pour sa part le deuxième but des "Foxes" contre Watford (3-0) lors de la 36e journée du championnat d'Angleterre.C'est son sixième but en championnat d'Angleterre cette saison . L'international algérien a atteint pour la circonstance son 100e match en Premier League. Il est le premier Algérien dans l'histoire à atteindre ce cap. Le Top 5 des Africains d'Europe du week-end dernier est complété par trois autres joueurs, le Sénégalais Diao Baldé Keita (Lazio Rome) auteur de son 14e but en championnat d'Italie. Le Malien Moussa Marega de Vitoria Guimaraes qui a contribué à la victoire de son club contre Arouca (1-0), est le quatrième buteur du championnat portugais (13 buts). Enfin, l'international Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang de Borussia Dortmund, clôture le top 5 des Africains d'Europe. Malgré son penalty raté face à Hoffenheim (2-1), le chasseur de buts a inscrit dans les dernières minutes le but victorieux (son 28e but en Bundesliga). Victoire vitale pour Borussia qui lutte pour la 3e place qualificative pour la Ligue des champions.