Volleyball, Tournoi des anciens demain à Hydra : Les meilleurs seront là

La Ligue d'Alger de volley-ball et la Compagnie d'Assurance des Hydrocarbures en partenariat avec la DJSL de la wilaya d’Alger organisent vendredi 12 mai 2017, de 14h30 à18h00, à la salle OMS du complexe sportif Bentifour de Hydra (Alger), le traditionnel tournoi des anciens volleyeurs dans le cadre de la traditionnelle fête internationale du travail et des travailleurs. Ce tournoi non-stop regroupera des anciens volleyeurs de la wilaya d’Alger, à l’instar de Haceni, Zerdoumi, Berkani et Bousahal. Les vétérans de Blida sont Daouadji, Alim, Boudries et une sélection regroupant l’ensemble des joueurs de la Compagnie d'Assurance des Hydrocarbures et Sonatrach avec les Naouri, Benkhalffelah, Affroune,Yahia Ouahmed, Gayout, Haddar, Bouabdellah et Hamouche et Djellouli .