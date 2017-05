Ligue 2, Mobilis (30e et dernière journée) WAB - CRBAF : Qui sera relégué ?

Le Championnat de la Ligue-2 Mobilis devrait connaitre ce week-end son épilogue avec le déroulement de la 30e et dernière journée. Une journée très importante pour les deux équipes qui jouent leur avenir dans cette division. Il s’agit du Widad de Boufarik et du Chabab Ain-Fakroun. En effet, les jeux sont faits pour le trio qui rejoindra l’élite dès la saison prochaine avec le Paradou AC, l’USM Blida et l’US Biskra pour ce qui est de la relégation, alors que les dès sont déjà jetés pour deux équipes, le RC Arba et l’AS Khroub, qui évolueront la saison prochaine en division nationale amateurs (DNA) et le 3e relégable sera connu dès ce week-end. Ça se jouera entre le CRBAF et le WAB. Le premier qui part avec les faveurs des pronostics peut se tirer d’affaires, alors que le sort du

second ne dépend pas de lui. En effet, Ain-Fakroun qui compte un point d’avance sur Boufarik recevra chez lui le MC El-Eulma au moment ou le Widad se déplacera à Boussaâda. Certes, le CRBAF jouera son match à huis clos, cela dit, il reste maître de son sort. Une victoire lui permettra de se maintenir en Ligue-2 et c’est du coup le WAB qui connaitra le purgatoire une saison seulement après son accession. Si Boufarik veut être sauvé, il faudra qu’il gagne les trois points de la victoire à Boussaâda et que Ain-Fakroun termine avec un match nul ou concède une défaite at-home contre Babya. Cela risque d’être compliqué surtout pour les Boufarikois, au grand dam de leurs formidables supporters qui croisent les doigts dans l’attente d’un miracle. L’essentiel, c’est que l’étique sportive soit préservée aussi bien du côté de l’ABS ou du MCEE qui doivent jouer le jeu et préserver leur honneur. Le reste des rencontres sont sans aucun enjeu.

M.-A. A.

Vendredi 12 mai (16h) :

ASMO - MCS

ABS - WAB

CRBAF - MCEE (huis clos)

ASO - GCM

Samedi 13 mai (16h) :

ASK - USB

CABBA - RCA

JSMB - USMB

JSMC - PAC