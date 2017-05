Ligue des champions africaine (21e édition), Demain à 18h au stade du 5-Juillet : USMA - Ahli Tripoli : pour une bonne entame de la compétition

Le réprésentant du football algérien en Ligue des champions africaine et champion d’Algérie en titre, l’USM Alger, entamera, dès demain, la phase des poules de l’épreuve continentale à domicile face au Ahli Tripoli libyen, pour le compte de la première journée, groupe B.

La rencontre est programmée en diurne (18h) au stade 5-Juillet, selon les responsables du club en concertation avec l’entraîneur Paul Put. Ce qui est une bonne décision, sachant que l’équipe usmiste pratique du meilleur football sur un terrain gazonné, contrairement à ses productions au stade Omar-Hamadi de moindre qualité. Les camarades de Koudri, finaliste malheureux en 2015 de la plus prestigieuse des compétitions continentales des clubs face au TP Mazembé (RD Congo), sont déterminés à aller chercher le titre africain qu’ils n’arrivent pas à attraper depuis plusieurs années déjà. Un défi que tous les Usmistes espèrent réaliser pourquoi pas dès cette édition. D’ailleurs, la Ligue des Champions africaine représente l’objectif numéro 1 de l’USMA. Les Rouge et Noir disputeront face au Ahli Tripoli leur 100e match africain. Chafai et ses coéquipiers gonflés à bloc veulent frapper fort dès l’entrée en Coupe d’Afrique. Ayant de minces chances de glaner un nouveau titre de champion d’Algérie suite au match nul (1-1) concédé face à l’USM Harrach dimanche passé et éliminés de la Coupe d’Algérie, ils axeront tous leurs efforts sur la compétition africaine. D’ailleurs, c’est ce qu’a affirmé Paul Put à la fin du derby devant les Harrachis : «Je suis très déçu par la prestation de mes joueurs. C'est le plus mauvais match disputé cette saison. Maintenant que nous avons pratiquement perdu toutes nos chances dans la course au titre, les joueurs doivent se remettre en question et vite se racheter à l'occasion du prochain match face aux

Libyens», a affirmé l'entraîneur belge. Les joueurs ont promis de sortir un grand match pour se rassurer, afficher leurs prétentions dans cette compétition et surtout faire plaisir à leurs supporters. Ces derniers promettent de se déplacer en grand nombre au stade mythique 5-Juillet pour encourager leur équipe favorite et motiver les coéquipiers d’Andria. Bonne nouvelle puisque le prix de la billetterie a été revu à la baisse pour les rencontres de l’USMA en Coupe d’Afrique afin d’encourager les fans. Une chose est certaine cependant, les Usmistes ne ménageront aucun effort pour gagner leur premier trophée africain de leur histoire. L’USMA tient à inscrire en lettres d’or son nom dans le gotha du football africain. Par ailleurs, l’équipe libyenne du Ahli Tripoli a regagné Alger, hier matin. Deux séances d'entraînement au stade 5-Juillet leur ont été réservées. C’est l'arbitre international tunisien, Youssef Essrayri, qui a été désigné par la CAF pour diriger le match. Il sera assisté de ses deux compatriotes, Anouar Hmila et Mohsen Ben Salem. Enfin pour information, pour le même groupe, le Zamalek d'Egypte accueillera Caps United FC (Zimbabwe) demain à 21h00 au stade Borg El Arab.

Mohamed-Amine Azzouz