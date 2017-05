Conjoncture : Consensus

L’accord Opep-non-Opep relatif à la réduction de la production de pétrole de 1,8 million de barils par jour, signé le 10 décembre 2016, pour une durée initiale de six mois, à compter du 1er janvier 2017, serait sur la voie d’être reconduit pour une autre période pouvant aller au delà de 2017. Selon le ministre saoudien de l'énergie, Khalid Al-Falih, l'accord en question pourrait être étendu, au second semestre 2017, et même au-delà. Une conclusion tirée, a-t-il dit, des consultations avec les signataires de l'accord à l’occasion du sommet asiatique du pétrole et du gaz (Kuala Lumpur, Malaisie). «Les producteurs de pétrole concernés par l’accord sont résolus à agir dans le sens de «ramener le volume des stocks à leur niveau moyen des cinq dernières années», a-t-il ajouté. Cette option est même recommandée, a déclaré, pour sa part, le ministre koweïtien du pétrole, Issam Elmerzoug a révélé, à ce titre, l’existence d’«un consensus presque total sur l'importance d'étendre l'accord sur au moins six mois», a-t-il souligné. Dans le même contexte, le ministre a affirmé que son pays soutenait une telle initiative, et que, l’impact de la réduction de la production devra se faire ressentir dans les prochains mois à la faveur de la baisse des stocks mondiaux. Les signaux positifs émanent des deux producteurs potentiels de pétrole, en l’occurrence, la Russie et l'Arabie saoudite, qui ont fait part d’une extension de l'accord de réduction de la production. Le ministre russe de l'énergie, Alexandre Novak, repris par les médias, a indiqué, que son pays «est solidaire des efforts de ses partenaires pour rééquilibrer le marché, affirmant que, «l'initiative commune pour stabiliser le marché mondial est actuellement effective». Et d’ajouter «qu'une extension pour une plus longue période (de l'accord) contribuera à assurer plus rapidement un retour des marchés à des conditions meilleures». Tout récemment, les responsables de l’Opep se sont montrés optimistes en estimant que la démarche portant sur la réduction de la production, soutenue par 11 pays hors Opep, et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, peut être prolongée pour six mois supplémentaires. Le comité de suivi de la mise en œuvre de l’accord a, pour sa part, plaidé la nécessité pour les parties impliquées par l’accord de se conformer à cette mesure, à 100% pour une meilleure reprise des prix précisant que, pour le mois de mars 2017, l'ensemble des producteurs concernés ont atteint un niveau de conformité de 98%. La prochaine réunion du comité, prévue, à Vienne vers la fin mai devra trancher la décision d'étendre la durée de l’accord.

D. Akila