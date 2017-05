Sommet arabe-islamique-américain à Riyad : Le Président Bouteflika reçoit une invitation du Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al Jubeir, qui lui a remis un message du Serviteur des deux Lieux saints de l'islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans lequel il l'invite à prendre part au sommet arabe-islamique-américain, prévu à Riyad le 21 mai.

A l'issue de cette audience au siège du Conseil de la nation, l'émissaire saoudien a déclaré « avoir transmis une invitation du Serviteur des deux Lieux saints de l'islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud à son frère et ami le Président Abdelaziz Bouteflika pour prendre part au sommet arabe-islamique-américain qui se tiendra à Riyad le 21 mai prochain ». A cette occasion, le ministre saoudien a salué les relations historiques qui lient les deux pays et qui ont été également au centre de l'entretien avec le président du Conseil de la nation.

Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revu « les moyens de renforcer et intensifier ces relations dans toutes les domaines au service de intérêt des deux peuples frères ».