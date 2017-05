Initiative 5+5 défense : éradiquer le crime transfrontalier

Trafics d’armes, de stupéfiants et lutte contre la migration clandestine, trois formes de criminalité organisée ont été examinées à l’occasion d’un séminaire international qui a regroupé hier à Alger les représentants des pays membres de l’Initiative 5+5 Défense. Il s’agit des cinq pays de la rive sud de la Méditerranée que sont l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie et ceux de la rive nord, soit la France, l’Italie, Malte, le Portugal et l’Espagne. Partenaires dans le cadre de l’exécution d’un programme de coopération militaire de l’Initiative 5+5 Défense, les représentants de ces pays se sont donc réunis à huis clos hier à Alger, à l’occasion d’un séminaire international de deux jours placé sur le thème : « La criminalité transfrontalière et son impact sur la sécurité publique ». Cette rencontre qu’a abritée le Cercle national de l’Armée de Béni Messous a été présidée par le commandant de la gendarmerie nationale, le général major Menad Nouba et ce, au nom du général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah. Dans son allocution d’ouverture des travaux, M. Menad Nouba a souligné d’entrée, l’importance que revêt l’organisation de ce séminaire se caractérisant dit-il, par les sujets soumis à l’examen, «plus complexes que jamais » dit-il et qui figurent, appuie encore M. Menad Nouba « dans les agendas sécuritaires des gouvernements et des services de sécurité à travers le monde ». Il fera savoir en outre que la tenue de ce séminaire atteste de « la volonté commune des pays membres de cette initiative pour développer la coopération internationale dans les domaines liés à la sécurité et la défense ». Ceci via notamment le recours, appuie le général major Menad Nouba, « à une compréhension élargie en matière de sécurité afin de débattre à propos des différents aspects afférents à la prévention et la lutte contre le crime transfrontalier, sous toutes ses formes, et son impact sur la sécurité publique ». Le concept de compréhension élargie dont fait part le commandant de la gendarmerie nationale, obéit nécessairement à la logique d’une maîtrise optimale des fléaux du trafic d’armes et de munitions, de même que les mouvements de migration clandestine. Ce qui souligne l’impératif de consolider les capacités de lutte et de prévention des partenaires de l’Initiative 5+5 Défense dont le programme de coopération militaire pour 2017 est adopté, faut-il le préciser, par les ministres de la Défense. Lors du séminaire d’hier, les débats ont trait aux divers dispositifs réglementaires et opérationnels en sus de l’entraide entre les États membres de l’Initiative et les politiques de prévention et de lutte. Il était également question d’un examen approfondi du contexte sécuritaire actuel et de l’impact des trois formes criminelles évoquées plus haut qui sont au centre de l’intérêt commun des pays membres de l’Initiative.

La concertation d’hier se veut en outre une occasion pour réunir les professionnels, les experts et les chercheurs, afin d’appréhender, dans un espace étendu de débats, les enjeux de la criminalité transfrontalière et son impact sur la sécurité publique. Elle constitue également un espace de partage des expertises et des bonnes pratiques, entre les pays membres de l’Initiative « 5+5 Défense » et ce, en vue d’élaborer une stratégie d’action commune et définir les perspectives de recherche dans des sujets d’intérêt commun. Karim Aoudia