Attaque terroriste contre un poste de l’armée malienne : L’Algérie condamne avec force

L'Algérie a condamné « avec force » l’attaque terroriste perpétrée dimanche dernier contre un poste de l’armée malienne à Almoustarat (nord-est du Mali), réaffirmant son «soutien actif» au processus de paix pour que ce pays renoue avec la paix, la stabilité et le développement. «Nous condamnons avec force l’agression terroriste perpétrée dimanche dernier contre un poste de l’armée malienne à Almoustarat dans le nord-est du Mali, qui a fait sept victimes parmi les soldats maliens. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et assurons de notre solidarité le gouvernement et le peuple maliens frères», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration l’APS. Il a affirmé que «l’acharnement terroriste est voué à l’échec et ne saura entraver la marche déterminée du Mali, de ses dirigeants, de ses forces armées et de son peuple pour la paix et la réconciliation nationale». «L’Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale et président du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, poursuivra, avec les autres membres de la communauté internationale, ses efforts et continuera d’apporter son soutien actif au processus de paix pour que le Mali frère renoue avec la paix, la stabilité et le développement», ajoute la même source.