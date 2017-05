M. Bouchouareb reçoit l’ambassadeur d’Espagne : Consolider le partenariat industriel

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Abdesselam Bouchouareb, a reçu, hier M. Alejandro Polanco Mata, ambassadeur du Royaume d’Espagne qui effectuait une visite d’adieu. L’audience a permis d’aborder différentes questions d’intérêts communs, essentiellement d’ordre économique, ainsi que les moyens de consolider les acquis. Le ministre a salué le travail effectué par l’ambassadeur tout au long de sa présence en Algérie et l’a félicité pour son engagement à développer les relations bilatérales, notamment en matière d’investissement. M. Bouchouareb a également souligné les perspectives qui s’ouvrent aux économies des deux pays qui doivent poursuivre l’objectif permanent de promotion des échanges et d’encouragement mutuel des partenariats industriels, notamment à travers l’implantation directe d’entreprises espagnoles en Algérie.