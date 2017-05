Professionnalisme éthique et responsabilité

L’installation prochaine de l'Autorité de régulation de la presse écrite est plus que nécessaire. Elle garantira la clarté et le professionnalisme dans le secteur.

Cet organisme revendiqué par les professionnels de la presse nationale depuis longtemps, constitue un préalable à la pratique du journalisme qui commence par le respect de l’éthique et de la déontologie.

Cette autorité, faut-il le rappeler, permet d’asseoir plus de compétence, de technicité et plus de sérieux et de responsabilité dans le secteur tout en encourageant la pluralité et l’objectivité de l’information.

D’ailleurs le premier magistrat du pays a, lors de la journée internationale de la Liberté d’expression, exhorté les journalistes à assumer leur noble mission en transmettant la vérité, tout en insistant sur l’intérêt du pays.

Le travail du journaliste qui repose sur le respect de l’éthique qui est un code de bonne conduite et d’honneur régissant la profession, consiste à rechercher, vérifier, situer dans son contexte, hiérarchiser, mettre en forme, commenter et publier une information de qualité à laquelle a droit le lecteur.

Sa tâche primordiale est de garantir le droit du citoyen à une information neutre, véridique et authentique, par un attachement honnête à la réalité, en plaçant consciemment les faits dans leur contexte adéquat, afin que le lecteur reçoive une image précise et cohérente des évènements qui seraient compris d’une façon aussi objective que possible.

Le rôle incontestable de la presse consiste d’ailleurs à fournir au public les outils qui lui permettent de se faire une idée, de forger son propre avis, de se faire une opinion sur toutes les questions qui le concernent, son entourage et le monde. Ceci dit, le droit à l’information est un droit humain fondamental. Le lecteur a droit à une information de qualité, complète, libre, indépendante et variée pour mieux fonctionner et progresser en tant que personne dans la société, pour se développer et pour pouvoir prendre des décisions éclairées. C’est pour cette raison que la mission du journaliste doit retracer, les faits tels qu’ils existent et en toute objectivité. Il doit diffuser des informations correctes, dénuées de subjectivisme. Son rôle est important dans la société et sa fonction devient une mission autant qu’une profession.

Sarah Sofi