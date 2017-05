M. Sellal reçoit M. Fayez al Sarraj : Aux côtés du peuple libyen en toute circonstance

Au lendemain de la tenue à Alger de la 11e réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, laissée ouverte pour suivre les redéveloppements en Libye, le président du Conseil présidentiel de Libye, Fayez Al Sarraj, est arrivé à Alger pour une visite de travail.

S’exprimant sur sa visite, il a indiqué dans une déclaration faite à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene, qu'il était à Alger, pour examiner «plusieurs questions importantes» lors de ses rencontres avec les responsables algériens. Le responsable libyen ajoutera toujours à propos de sa visite qu'»elle s'inscrit dans le cadre des rencontres continues entre l'Algérie et la Libye», se félicitant par la même des efforts de l'Algérie visant à trouver des solutions efficientes à la crise en Libye».

Un effort que l’Algérie entend poursuivre. Preuve en est M. Abdelmalek Sellal qui a reçu à Faiz Al Serradj quelques heures après son arrivée, a mis à profit l’opportunité de cette rencontre «pour réaffirmer à son hôte la disponibilité de l’Algérie à demeurer aux côtés du peuple libyen frère et ce, en toute circonstance». L’entretien s’est déroulé en présence de M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, africaines et de la Ligue arabe qui a présidé lundi la 11e réunion ministérielle des pays voisins de la Libye. La même source a précisé, par ailleurs, que la rencontre entre les deux responsables, s’inscrit dans le cadre de la «poursuite des efforts de l’Algérie» pour le parachèvement de la solution politique consensuelle, mise en œuvre par les parties engagées, «a été l’occasion de procéder à une évaluation du processus en cours ainsi qu’à un examen des voies et moyens susceptibles de contribuer à un retour à la paix et à la sécurité dans un cadre inclusif et ce, conformément à la légalité internationale».

Une voie que les pays voisins de la Libye réunis à Alger ont expressément préconisée. Ainsi à l’issue de leurs travaux de leur réunion, ils ont souligné qu’une issue salutaire et durable à la crise qui affecte ce pays ne peut être trouvée qu’à travers la solution politique que les Libyens ont souverainement choisie en signant l’accord politique du 17 décembre 2015, qui a reçu le soutien de la communauté internationale à travers les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité dont la résolution 2259 du 23 décembre 2015 sur la situation en Libye. Les participants se sont également félicités des efforts fournis par l’Algérie ainsi que des démarches engagées par l’Algérie entre autres pour contribuer au règlement de la crise. Ainsi le président du Conseil présidentiel de Libye, a du reste mis en avant «les relations étroites qui lient la Libye et l'Algérie», en témoigne dira-t-il «le succès de la visite du ministre algérien, Abdelkader Messahel en Libye». «Cette démarche (visite de M. Messahel) a été favorablement accueillie et saluée, car elle reflète les relations étroites entre les frères arabes», a indiqué M. Al Serradj. Il est à rappeler que le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohammed Tahar Siyala avait tenu lundi dernier, à lever toute équivoque sur ce sujet en affirmant que les tournées de M. Messahel en Libye «ont été pleinement coordonnées», appelant «à ne pas accorder de crédit à certaines déclarations irresponsables à ce sujet», d'autant ajoutera-t-il que «la coordination des visites en Libye relève des seules prérogatives du Gouvernement».

Nadia K.

--------------////////////////////

Recueillement à la mémoire des martyrs



Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez Al Sarraj s'est recueilli au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération nationale. Accompagné du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, M. Fayez Al Sarraj a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence. (APS)