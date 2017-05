Chambre des représentants de Libye : Le rôle de l’Algérie salué

La Chambre des représentants de Libye a affirmé que la visite effectuée récemment par le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue Arabe, Abdelkader Messahel au sud du pays s'inscrivait dans le cadre du soutien au consensus politique inter-libyen, saluant hautement le rôle du gouvernement algérien dans le «soutien du consensus entre les protagonistes politiques en Libye».

La visite de M. Messahel «vise à servir l'intérêt de la Libye dans le respect de sa souveraineté et s'inscrit dans le cadre du soutien à l'accord politique inter-libyen et la réussite de la réunion des pays voisins de la Libye tenue lundi dernier, à Alger, a indiqué la Chambre des représentants de Libye dans un communiqué , ajoutant que cette tournée «s'inscrit dans le prolongement des visites effectuées par le ministre à Tripoli, Tobrouk, El Bayda, Misrata et Zentan». Soulignant que les populations du Sud, toutes tendances confondues «ne portent aucune haine ou animosité à l'égard d'aucune partie libyenne», la même source précise que le Sud est «le ciment de la sécurité et de l'unité de la Libye» et que «la Chambre est pour la réunification et le consensus entre les frères libyens».

La Chambre des représentants soutient que la région de Fezzan «n'a eu aucun contact extérieur contre l'intérêt de la Libye», ajoutant que «les populations du Sud refusent toute ingérence étrangère ou recours à des parties extérieures». De son côté, le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Tahar Siyala avait souligné l'importance de ces visites et des résultats obtenus, affirmant «nous nous en félicitons et sommes hautement satisfaits».

«M. Messahel est le bienvenu en Libye», avait soutenu M. Siyala précisant que la visite de M. Messahel en Libye a été préparée et coordonnée avec le conseil présidentiel et le gouvernement d'Union nationale et «nous étions préalablement informés du programme et des régions où il devait se rendre». (APS)