M. Lamamra à Berlin : la vision de l’Algérie exposée

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a exposé hier à Berlin, la vision de l'Algérie quant aux perspectives des relations algéro-allemandes, mettant en exergue les potentialités de coopération économique et politique entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

M. Lamamra, qui animait un débat interactif avec les représentants des principaux think thanks allemands, organisé par la Fondation Friedrich Ebert, a fait part des ambitions de l'Algérie pour la mise en place d'«un partenariat stratégique porté par des investissements allemands qualitatifs et substantiels apportant une contribution à la démarche algérienne visant à promouvoir la diversification de l'économie algérienne à travers le secteur industriel mais également agricole et des services».

Dans ce cadre, il a mis en exergue les potentialités de coopération économique et politique entre les deux pays. A cet égard, le ministre d'Etat a rappelé «le rôle que joue l'Algérie pour assurer la stabilité et la paix dans son voisinage grâce à une diplomatie dynamique et discrète, menée sous la conduite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et axée sur la promotion des solutions politiques aux crises qui secouent la région, à l'instar de la médiation menée au Mali et des efforts consentis par l'Algérie dans le cadre de la recherche d'une sortie de crise en Libye».



Entretien avec le conseiller diplomatique de Merkel



M. Ramtane Lamamra, a examiné avec le conseiller en chef de la chancelière fédérale pour la sécurité et la politique extérieure, Christoph Heusgen, «les perspectives de développement de la coopération algéro-allemande dans le contexte de la diversification et de la croissance de l'économie algérienne». M. Lamamra a transmis au conseiller les salutations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la chancelière fédérale Angela Merkel. Au cours de cet entretien, le ministre a également évoqué «les moyens de renforcer la coordination de l'action de l'Algérie et de l'Allemagne en matière de coopération contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière dans le Sahel et au niveau international». Le conseiller a salué «le rôle constructif que joue l'Algérie dans son voisinage à travers ses efforts de stabilisation des Etats touchés par des crises sécuritaires, à l'instar de la Libye». «L'engagement de l'Allemagne en faveur de la mise en oeuvre effective de l'Accord de la paix et de la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a été réitéré à cette occasion par le haut responsable allemand», relève le communiqué.



Séance de travail avec le MAE allemand



M. Lamamra a tenu une séance de travail avec le vice-chancelier, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Gabriel Sigmar, au cours de laquelle les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations entre les deux pays, et sont convenus de la nécessité de l’intensification du dialogue politique à tous les niveaux. Cette rencontre a été marquée par la remise des messages du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au Président Frank Walter Steinmeier, et à la Chancelière fédérale, Angela Merkel. Cette séance de travail, la première avec le nouveau ministre allemand des Affaires étrangères, a été l’occasion de «passer en revue les différents dossiers relatifs à la coopération bilatérale, avec un accent particulier sur les questions économiques». À ce titre, le chef de la diplomatie allemande a déclaré que «l’Algérie était porteuse de grandes potentialités d’investissement, non seulement pour les grandes compagnies allemandes, mais également pour les petites et moyennes entreprises qui pourraient contribuer à la diversification de l’économie algérienne et à l’approfondissement de ce partenariat de qualité».

Les deux parties ont également abordé les derniers développements intervenus en Libye et en Syrie, soulignant «la nécessité de la recherche d’une solution politique aux crises dans ces pays». Abordant la situation au Mali, le ministre allemand a salué «le rôle actif de l’Algérie et son engagement continu pour la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger». Au plan international, les deux parties sont convenues d’«approfondir les consultations sur les principales questions inscrites à l’agenda onusien, notamment la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que la question palestinienne et les efforts tendant au règlement de la question du Sahara occidental». (APS)