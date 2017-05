Arts martiaux/Qwan Ki Do : 700 athlètes en formation

Plus de 700 athlètes algériens bénéficieront d'une stage de formation en Qwan Ki Do, spécialité armes traditionnelles, encadré par des experts internationaux, qui se déroulera samedi prochain à la salle omnisports de Gué de Constantine (Alger), a-t-on appris auprès du président de la Ligue d'Alger d'arts martiaux, Farid Mosli. «Cette formation de haut niveau au profit des athlètes algériens, est organisée sous l'égide de la commission internationale de Qwan Ki Do et sera encadrée par des experts internationaux», a déclaré Mosli à l'APS. «Ce stage est aussi une occasion pour nos athlètes nationaux de s'acquérir des nouvelles techniques de combat avant de prendre part aux championnat d'Afrique prévu début septembre au Gabon», a-t-il ajouté. Le stage de formation sera encadré par 4 experts internationaux : l'Italien Roberto Fismara (8e degré), l'Autrichien Florain (5e degré), l'Ivoirien Kra (7e degré) et le Marocain Lahcen Kedjdébi (7e degré). Le président de la Ligue d'Alger d'arts martiaux a indiqué que cette formation est ouverte aussi bien pour les athlètes seniors que ceux des petites catégories.