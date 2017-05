Chine - Racisme, Hulk : « On essaie de salir mon image »

L'attaquant international brésilien du Shanghai SIPG, Hulk, accusé de «mépriser les Chinois» et d'avoir frappé un entraîneur adverse pour des motivations racistes, a démenti dimanche toute violence de sa part, estimant que ces accusations ont été proférées dans le seul but de salir son image. «Malheureusement, on essaye de salir mon image», a déclaré Hulk sur la plate-forme Weibo, le twitter chinois. «L'entraîneur de l'équipe adverse m'accuse de l'avoir agressé. Où a-t-il vu ça ? Je n'ai absolument pas été violent !» Hulk (30 ans) est accusé par l'entraîneur de Guizhou Zhicheng, Li Bing, d'avoir frappé au visage son adjoint à la mi-temps de la rencontre ayant opposé les deux équipes samedi.

Selon Li Bing, les motivations de l'agression étaient d'ordre raciste. «J'ai la conscience tranquille», s'est défendu le buteur brésilien. «Dieu le sait. Je veux juste faire ce que j'aime le plus : jouer au football ! Je suis très heureux en Chine. J'aime et je respecte tous les Chinois», a-t-il ajouté. Hulk a été transféré l'an dernier du Zénith Saint-Pétersbourg (Russie) au Shanghai SIPG pour un montant estimé autour de 50 millions d'euros, ce qui représente un record en Asie. Le club entraîné par Andre Villas-Boas a soutenu son joueur et affirmé que l'incident n'avait «pas eu lieu».