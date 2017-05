En présence de Belloumi, Bouraâda et Flici : La Radieuse honore Tewfik Makhloufi

C’est dans une ambiance de fête que l’association sportive Radieuse a rendu, à Oran, un vibrant hommage au champion olympique Makhloufi Tewfik. Le président de la Radieuse, Chafi Kada et Lakhdar Belloumi ainsi que le décathlonien Bouraada Belhadj, le boxeur Flici et le représentant de Mobilis , ont remis un trophée du mérite, une médaille et un diplôme d’honneur à l’enfant de Souk-Ahras qui a levé haut les couleurs algériennes dans les manifestations internationales d’athlétisme. Depuis l’indépendance, Makhloufi est le seul Algérien à avoir remporté trois médailles olympiques. Le champion a été très sensible et ému par le geste de la Radieuse et n’a pas caché sa joie pour ce geste de reconnaissance : «C’est un honneur pour moi de voir la Radieuse me rendre hommage et ce pour la deuxième fois, après la première médaille que j’avais remportée à Tokyo. Je souhaite que l’athlétisme algérien revienne en force au -devant de la scène internationale et je profite de l’occasion de mon séjour à Oran pour souhaiter la réussite totale des jeux méditerranéens de 2021».