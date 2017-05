Dans la lucarne : Le 5 Juillet le beau rêve

Dans notre championnat, il faut dire que le «tuf» est une surface qui n'est plus utilisée hormis dans certains cas. C’est-à-dire dans les régions n’ayant pas encore les moyens infrastructurels. En effet, aujourd'hui, on évolue que sur du tartan synthétique ou sur du gazon naturel, même en quantité assez limitée. Les terrains gazonnés, c’est vrai, se comptent sur les doigts d'une seule main, comme dirait l'autre. Des clubs, cependant, sont en train de quitter leur stade en gazon pour aller jouer sur du tartan. C'est un peu le cas du CSC qui abandonne, du moins durant cette fin de saison, le stade Chahid Hamlaoui, possédant la meilleure pelouse gazonnée d'Algérie, pour le stade Benabdelmalek qui venait toute juste d'être retapé par la wilaya et les autorités locales. D'ailleurs, le match CSC-MCA comptant pour la 26e journée de Ligue1 aura lieu dans ce même stade le vendredi 19 mais à 16h. Les dirigeants constantinois viennent de recevoir l'autorisation de l'APC de Constantine pour y être domicilié. C'est ce qui nous laisse un peu stupéfaits devant une telle démarche. Normalement on ne doit privilégier que le gazon naturel, le seul capable de favoriser le développement de notre football. Les amateurs du ballon rond ont été agréablement surpris par la programmation du match MCA-DRBT (25e journée de Ligue1) au stade 5-Juillet. On avait vu comment cette équipe de l'Est algérien était très contente de jouer sur ce terrain, même si une fois n'est pas coutume, il n'était pas plein comme un œuf. Toujours est-il, et malgré la défaite, les poulains de l'entraîneur Meziane Ighil étaient loin d'être ridicules. On peut même dire qu'ils ont tenu tête, à leur façon, au grand MCA qui traverse une phase euphorique. Cela pose le problème de la domiciliation des matches sur les petits terrains comme Bologhine, le 20-Août ou le stade d'El Mohammadia... Même pour la télévision, c'est une véritable corvée. De plus, les téléspectateurs ne voient rien, et par conséquent, ne peuvent rien apprécier. Il n'y a pas mieux qu'un grand stade pour que les spectacles de nos rencontres soient meilleurs et surtout suivis par un nombre plus grand de spectateurs. Tout le monde avait apprécié la décision de la direction de l'USMA d'avoir accepté de recevoir la formation libyenne du Ahly de Tripoli au 5-Juillet. Là, les dirigeants de l'USMA ont, peut-être, mieux appris par leur expérience précédente, notamment devant le TPMazembe en finale de la Ligue des champions. C'est une très bonne chose du fait que l'USMA joue mieux au 5-Juillet. Pourvu que nos clubs donnent, à l'avenir, le primat au gazon naturel au détriment du tartan qui contribue directement à la régression de notre football, du moins, il ne lui permet pas d’avancer. Ce sont les experts qui le disent.

À méditer !

Hamid Gharbi