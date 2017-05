ES Sétif : Madoui table sur 4 victoires

L'entraîneur de l'ES Sétif, Kheireddine Madoui, a indiqué qu'il tablait sur quatre victoires lors des cinq dernières journées du championnat de Ligue 1 Mobilis de football pour pouvoir remporter le titre, au moment où l'écart avec son poursuivant direct le MC Alger a été réduit à trois points, à l'issue des matchs de la 25e journée de la compétition. «Nous tablons sur quatre victoire lors des 5 derniers matchs de la saison pour remporter le titre sans attendre les résultats de nos poursuivants. Notre destin est toujours entre nos mains», a affirmé le coach de l'Entente, samedi, à l'issue de la défaite concédée en déplacement face au MC Oran (1-0). Leader avec 47 points, le club sétifien s'est vu rejoindre à trois points par le MC Alger (2e, 44 pts), vainqueur à domicile face au DRB Tadjenanet (2-1). «Franchement, je n'ai pas reconnu mon équipe, je pense que la trêve observée nous a été fatale. Nous avons manqué de rythme notamment sur le plan offensif. Des joueurs comme Djahnit et Nadji étaient dans un jour sans», a-t-il ajouté. L'Entente aura un calendrier assez favorable par rapport à ses adversaires directs pour le titre, puisque les coéquipiers d'Abdelmoumen Djbaou joueront trois fois à la maison sur les cinq matchs qui restent à disputer : face à l'USM El-Harrach (26e journée), la JS Saoura (27e journée) et l'USM Alger (29e journée), alors qu'ils se déplaceront deux fois sur le terrain du MO Béjaïa (28e journée) et le DRB Tadjenanet (30e journée).