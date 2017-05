Equipe nationale, tournée européenne d’Alcaraz : l’Espagne première étape

Prévue dans sa feuille de route, la tournée européenne de Lucas Alcaraz a débuté officiellement, ce lundi. Le sélectionneur national a choisi naturellement de débuter par l’Espagne, où il est allé voir Aïssa Mandi, lors du match Leganes-Real Betis (4-0).

Le défenseur et capitaine des Verts a joué tout le match et a eu une discussion avec le nouveau sélectionneur à la fin. Comme c’est toujours le cas en pareille circonstance, il était plus question de présentations. Lucas Alcaraz s’est surtout enquis de l’état de forme de Aissa Mandi.

Selon certaines sources, le sélectionneur national projette aussi de voir Ait Athmane avant de s’envoler pour l’Angleterre où il est prévu qu’il rencontre les internationaux de la Premier League, entre autres Riayd Mahrez, Islam Slimani, Adlène Guedioura et sans doute, Sofiane Feghouli qu’il a eu le loisir de connaître durant ses années à Valence. Sur le principe, Lucas Alcaraz n’a pas l’intention d’aller à la rencontre de tous les internationaux algériens susceptibles d’être appelés chez les Verts. Pour cette première, il devrait commencer par voir les cadres. Il pourra après faire connaissance avec l’ensemble du groupe lors du prochain stage de l’EN à Sidi-Moussa en perspective du match amical face à la Guinée, le mois de juin prochain.

Il est utile de signaler que le sélectionneur national a déclaré laisser la porte ouverte à tout le monde. Il semblerait que pour lui l’âge n’est pas forcément un critère restrictif. «J’ai besoin de tout le monde», a-t-il dit. De quoi ouvrir la porte de nouveau à des joueurs laissés sur le carreau lors de la dernière CAN, à l’image de Feghouli et Medjani. Après, au-delà du critère de l’âge, la performance individuelle reste le seul garant de leur sélection. Après sa tournée, Lucas Alcaraz a prévu d’organiser un second stage avec les A’ dans l’optique de dégager un premier groupe susceptible de commencer les préparations pour le CHAN.

Amar B.