Salon du printemps du livre à Annaba : 80.000 titres sur le cours de la révolution

Au total 80.000 titres sont présentés au Salon du printemps du livre, ouvert lundi à la place de la Révolution d’Annaba, a-t-on constaté. Ce Salon du livre à ciel ouvert, auquel participent 14 maisons d’édition, offre une large palette d’ouvrages traitant du domaine de la littérature, des sciences et nouvelles technologies, des langues et des arts et de la culture, ainsi que des livres universitaires et pour enfants.

En plus de l’aménagement d’un pavillon dédié à la littérature algérienne et aux livres en tamazight, ce Salon propose un espace pour les différents lectorats afin de sensibiliser à l’importance du livre et de donner le goût de la lecture aux enfants et aux jeunes.

Cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 23 mai courant, sera mise à profit pour honorer l’homme de lettres Ahmed Chribet qui a publié près d’une trentaine de livres ayant trait à l’histoire, au patrimoine et à la littérature algérienne. (APS)