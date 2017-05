Le Coin du copiste : Mozart à l’Opéra

Un opéra dans un opéra, voilà bien l’événement musical classique du siècle pour notre public qui aura le privilège d’écouter Les noces de Figaro, le fameux et célébrissime opéra de Mozart qui aura traversé les époques pour parvenir aujourd’hui dans nos salles et interprété par une formation algérienne. Tout un orchestre de musiciens sous la direction d’Amine Kouider avec sa baguette magique offrira à l’assistance, que nous espérons nombreuse, une double représentation les 15 et 16 mai après s’être déjà produit une première fois avec un autre morceau classique qui avait enchanté les spectateurs au début de ce mois de mai. C’est dire que l’Orchestre National Symphonique ne chôme pas ces jours-ci et la nouveauté cette fois est que le chef d’orchestre a fait appel à quelques artistes internationaux faisant partie d’ensembles de renommée mondiale. Ces derniers accompagneront dans une soirée de haute voltige nos jeunes talents de l’ONS sur les airs de l’opéra de Mozart qui a été créé avec trois autres avec la collaboration littéraire d’écrivains à l’instar de Beaumarchais qui avait écrit initialement la pièce sous le premier titre Le mariage de Figaro, une œuvre qui avait beaucoup inspirée Mozart qui en fera un grand opéra en composant avec son orchestre la musique et l’instrumentation.

Parvenue sous la forme désormais connue du « livret italien » mais quelque peu édulcorée de certains passages qui ont trait à des textes politiques qui figurent dans l’original, l’opéra est entré dans une seconde vie lyrique emportée par une interprétation des plus prodigieuse et fabuleuse en matière de musique classique avec bien entendu le style et la marque de Mozart. Pour la petite histoire on raconte que : « Contrairement à ce que l'on pense souvent, le livret reçut l'approbation de l'empereur Joseph II, avant même que Mozart en commence la partition 3. Il est vrai que ce souverain avait interdit en février 1785 la représentation de la pièce de Beaumarchais au théâtre de Vienne. » Pour l’aspect anecdotique, on peut replonger dans cette époque en jetant un œil averti sur ces phrases : « L'empereur Joseph II fut indirectement responsable de la préservation de cette magnifique partition pour la postérité : il cherchait en effet un opéra afin qu'il soit produit à la Cour impériale, et l'œuvre de Mozart faisait partie de celles qui étaient envisagées pour cela, de même que plusieurs autres, écrites par des compositeurs contemporains. Après le peu de succès qu'il avait obtenu jusque-là, Mozart avait, dit-on, juré que si son travail n'était pas retenu, il jetterait toute la partition 5 au feu. ».

C’est dire l’ardeur et la passion, voire l’audace même qui animait les grands compositeurs. Pour notre part, on souhaite que la prestation des musiciens ainsi que l’orchestration algérienne soit à la hauteur de l’événement. Dans tous les cas de bons moments d’évasion sont à prévoir…

L. Graba