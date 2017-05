Théâtre régional de Tizi Ouzou : hôte de Mostaganem

Une semaine du théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou se tiendra à Mostaganem du 15 au 19 mai en cours dans le cadre de la manifestation «Mostaganem, capitale du théâtre 2017», a-t-on appris de son directeur Farid Mahiout. Entrant dans le cadre d’un programme ciblant les 17 théâtres régionaux algériens, cette manifestation verra défiler des troupes théâtrales locales tout au long de l’année 2017 au niveau de Mostaganem qui fête le cinquantenaire du festival national du théâtre amateur, a-t-il expliqué. Plusieurs activités sont prévues à l’occasion de ce déplacement qui sera, selon M. Mahiout, une occasion de rendre hommage à de grandes figures du 4e art au niveau local et national, à l’instar de Mohia, Kateb Yacine, Mouloud Mammeri, Boubekeur Makhoukh, Tahar Djaout et tant d’autres artistes.

La semaine du théâtre régional de Tizi Ouzou à Mostaganem est aussi une occasion de revenir, à travers les expositions montées sur place, sur l’historique et le parcours du théâtre d’expression amazighe qui a connu une importante évolution grâce, notamment, aux travaux du dramaturge Mohia Abdellah, a-t-il tenu à préciser. Des photographies de productions théâtrales du théâtre Kateb Yacine seront également exposées au même titre que des accessoires, des décors, des habits et des scénographies utilisées dans le montage des pièces, a-t-il ajouté. Au programme également de cette semaine d’échange, deux conférences, l’une sera consacrée à la place du théâtre pour enfants dans la production théâtrale algérienne et l’autre à l’œuvre et au parcours de Mohia, notamment dans le domaine de l’adaptation, a annoncé le directeur du théâtre de Tizi Ouzou. Des pièces théâtrales, produites en Tamazight et en langue arabe par le théâtre régional Kateb Yacine, en l’occurrence Massinissa et Sophonisbe, Ahitus et chants des Oiseaux seront jouées à Mostaganem, ainsi que deux autres réalisées par des coopératives théâtrales, à savoir «Ma mhemalen Ledjouareh» de la coopérative Ibetouren et «Hacène le peureux» de la troupe Tala, a-t-il fait savoir. (APS)