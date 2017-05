Patrimoine d’Oued M’za : Des brochures sur les ksour

L’Office de protection et de promotion d’Oued M’ zab s’attelle actuellement à l’élaboration d’une série de brochures comportant l’historique culturel et architectural des ksour de Ghardaïa, a-t-on appris à Oran auprès de cet office relevant du ministère de la Culture. Ces publications mettront en exergue l’histoire des ksour de Ghardaïa, leur conception architecturale, leurs puits, leurs anciennes bâtisses et leurs tours, a indiqué le chef de service recherche et animation à l'Office, à l’occasion d’une exposition sur le patrimoine de Oued M’zab qui se poursuit au musée national public Ahmed-Zabana d’Oran. Chacune de ces brochures traite d'un ksar que recèle Ghardaia avec illustration de manuscrits et de photos, a ajouté Bennaceur Yahia qui a annoncé que cette série de publications sera prête d’ici la fin de l’année en cours pour constituer un support de recherche en matière d’architecture. La wilaya de Ghardaïa compte neuf ksour dont cinq situés à l’intérieur de Oued M’zab que sont El Atf, Béni Yzguen, Bennoura, Melika et Ghardaia et quatre autres en dehors de cette plaine que sont Ménéa, Metlili, Berriane et El Grara, outre des vestiges de ksour engloutis. L’Office de protection et de promotion de Oued M’zab basé à Ghardaia a édité plus de 35 manuscrits depuis sa création en 1992, traitant de sujets liés aux matériaux de construction utilisés jadis dans les ksour dont l’argile, du système de gestion et de distribution d'eau, des puits, des maisons traditionnelles et de la tapisserie. En plus de la publication de manuscrits, l’Office a réalisé des films documentaires sur le patrimoine matériel et immatériel de Oued M’zab, région classée patrimoine national et international et œuvre à inculquer aux enfants l'amour du patrimoine à travers des dessins animés sur la civilisation de Oued M’zab et un guide touristique pour enfants "Watani".

L’Office a programmé, au musée national Ahmed-Zabana d’Oran, un atelier sur la lecture du patrimoine, de dessin et de tapisserie du 7 au 11 mai courant au profit d'enfants d’Oran à l’occasion de la célébration du mois du patrimoine. (APS)