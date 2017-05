Remise de diplômes aux stagiaires du Théâtre National Algérien : Les trois coups du talent

Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a organisé, hier à la salle Hadj-Omar, une cérémonie de remise de diplômes à sept comédiens amateurs.

Après un atelier de formation d’une durée de cinq mois, les stagiaires, passionnés du quatrième art, et n’ayant aucune expérience théâtrales, ont beaucoup appris sous la direction de Djamel Guermi, directeur des activités culturelles au TNA. L’atelier de formation, premier de son genre aux bénéfices des novices a porté sur deux axes. Le premier est la dramaturgie et l’écriture théâtrale assurée par Soumia Benabdrabou, cette dernière explique avoir présenté aux stagiaires la culture théâtrale, l’histoire du théâtre, les théories du drame et de la comédie. Pour le deuxième axe, celui de la comédie et de l’actorat, se sont deux chevronnés des planches à avoir assuré la formation, il s’agit de Hocine Hayder et Abbès Mohamed Islam. « Il s’agit d’un projet pilote de la formation théâtrale. Nous avons mis l’accent sur l’occupation de l’espace scénique, l’interprétation, comprendre l’action et la réaction sur la planche, bref les principes du théâtre pour des comédiens qui ont beaucoup de passion pour cet art noble », a lancé Hocine Hayder. Les sept comédiens, Massilia Ait Ouali, Ouchfoune Abdelmalek, Ounaira Houcine, Daoui Aàrab, Yahoo Farid et Amine Chaour ont par la suite présenté une œuvre théâtrale élaborée au cours de cet atelier. Ils ont fait preuve de beaucoup de rigueur sur scène et d’un talent dont l’émergence est due à de telles initiatives. Ils étaient d’ailleurs unanimes à déclarer que ce genre de formations contribue à rapprocher le public du théâtre. « C’était une riche expérience artistique et humaine. Nous étions une famille autour de ce projet. Cette initiative d’apprendre du théâtre en cours de soir est une excellente chose, ça aide les passionnés du théâtre à réaliser ce rêve après une longue journée de travail, j’espère que d’autres cycles auront lieu dans d’autres théâtre », a souligné Massilia Ait Ouali. De son côté, le directeur général du TNA, Mohamed Yahiaoui, a rappelé son engagement à aider tous les passionnés du théâtre algérien, qu’ils soient amateurs ou professionnels. « Nous avons gagné aujourd’hui sept comédiens, c’est la grande réussite de cet atelier. Les portes du TNA sont ouvertes à toute personne qui désire faire du théâtre. Les formateurs sont toujours présents pour aider les jeunes », a-t-il noté. Un deuxième cycle de formation aura lieu à partir du mois de septembre a déclaré Abbès Mohamed Islam. Une initiative à féliciter et à encourager afin de rendre au théâtre son timbre populaire, mais surtout, exhausser le rêve de toute personne ayant l’envie depuis des années de monter sur scène, sans pour autant être obligé de faire l’école des arts dramatiques.

Kader Bentounès