Mme Saïda Benhabyles, présidente du CRA : « Les espaces humanitaires jouent un rôle timide »

La présidente du Croissant-Rouge Algérien se dit révoltée de voir l’exploitation de la souffrance des autres à des fins politiques. Mme Saïda Benhabyles, connue pour son franc- parler, dénonce vigoureusement l’attitude des autorités marocaines envers les ressortissants syriens, dont des femmes et des enfants, arrivés sur le territoire marocain. Afin d’éclairer l’opinion nationale et internationale, elle a rappelé, à partir de la tribune du Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, que ce n’est pas la première fois que le Maroc instrumentalise un drame humanitaire, et utilise un faux prétexte pour s’attaquer à l’Algérie. Alors que, dit-elle, ces ressortissants sont sur le territoire marocain, et qu’elle dispose de témoignages qui lui ont été fournis par une journaliste d’une chaîne de télévision turque, ou un femme syrienne, affirme que le groupe dont elle fait partie n’a jamais été expulsé par les autorités algériennes. Face à ce drame, la présidente du CRA interpelle la communauté internationale sur ce qu’elle appelle une action qui relève du non-assistance de personnes en danger (surtout que dans le groupe on compte un bébé et une femme enceinte). Par ailleurs, et concernant le CRA, dont elle assure la présidence, depuis plus de 2 ans, elle le qualifie de l’aile sécuritaire à travers l’humanitaire. Cependant, elle refuse que cette instance soit confinée dans le seul rôle qui se limite à l’action caritative. Dans son intervention, la présidente du CRA a évoqué le drame des réfugiés sahraouis, les oubliés de l’action humanitaire. Une action otage des calculs politiques. C’est pour cette raison qu’elle plaide pour que l’espace humanitaire devienne un force de pression. Mais la question qui s’impose est comment faire entendre cette voix, lorsque l’on sait que l’espace humanitaire joue un rôle timide.

N. C.