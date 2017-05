Mme Catherine Gendre, Chef de Délégation du CICR à Alger : « Les relations avec l’Algérie sont excellentes »

La représentante du Comité International de La Croix-Rouge présente, hier, au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, a mis en exergue l’excellence des relations du CICR avec l’Algérie, depuis l’arrivée de M. Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays. Les activités de cette instance, et notamment les visites dans les lieux de détentions, se font d’une manière périodique et très facile.

Les visites sont pleinement acceptées par les autorités du pays. «L’accès dans ces lieux est devenu plus facile, avec la Président Bouteflika», a-t-elle affirmé, ajoutant que les recommandations et les observations émises par le CICR sont prises au sérieux, et elles sont souvent mises en œuvre. À la question de savoir comment le CICR voit le travail accompli par le CRA, elle dit que le CRA a connu un nouveau souffle avec Mme Saïda Benhabyles, et que cette instance dispos d’un réseau de volontaires important.

Pour Mme Gendre, le mouvement humanitaire, ce n’est pas seulement l’assistance, c’est aussi rappeler aux États, l’importance du droit humanitaire, les conventions qu’ils ont ratifiées et qu’ils sont censées respecter. Sollicitée pour donner son avis sur l’attitude des autorités marocaines avec les ressortissants syriens, elle dit que l’accès du CICR lui a été refusé. Elle ajoute que, pour le moment, le CICR a été saisi, et qu’il ne connaît pas les circonstances ; et que des tentatives ont été faites pour connaître leur situation humanitaire et pouvoir intervenir.

