Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, Célébration de la Journée Mondiale des Croix et CroissantS-Rouges : « Une histoire d’Humanité »

La Journée mondiale des Croix et Croissants-Rouges, célébrée le 8 mai de chaque année en Algérie comme ailleurs dans le monde, est une occasion pour montrer la reconnaissance aux quelque 80 millions de bénévoles, lesquels, par leurs actions nobles au profit de l’humanité, donnent des leçons de courage et d’altruisme. Cette célébration a été une occasion, pour rendre hommage au premier président du Croissant-Rouge algérien, une structure de solidarité née en pleine Révolution de Novembre.

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, est revenu, hier, à la naissance, dans la douleur, du Croissant-Rouge algérien (CRA). Cette conférence se voulait un hommage à son premier président Hassan Omar Boukli. Un jeune avocat qui a fait partie de l’équipe fondatrice de cette instance qui a joué un grand rôle durant la guerre de Libération nationale. Le chercheur Mahfoud Achour, qui s’est intéressé de près à l’histoire du CRA, a expliqué que même si l’idée de créer une structure de solidarité avait germé juste après le déclenchement de la Révolution de Novembre, sa concrétisation a été approuvée par le Congrès de la Soummam. En effet, c’est en 1956, à Tanger (Maroc), que quelques volontaires s’étaient réunis avec l’intention de créer le Croissant- Rouge Algérien (CRA). C’est ainsi que le 15 octobre 1956, les statuts provisoires du CRA sont transmis pour approbation aux dirigeants de la Révolution algérienne. Les responsables du commandement de la Wilaya V (Oranie) donnent leur accord, et le 29 décembre 1956, une séance inaugurale, présidée par maître Boukli consacre la création du CRA. Le 8 janvier 1957, les statuts provisoires sont déposés à l’amalat de Tanger (Territoire international neutre à l’époque), d’où, dès le lendemain, la naissance du CRA est annoncée au monde entier par voie de radio et de presse. Le CRA obtient du CICR des interventions en faveur des réfugiés algériens auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés. Le service social du FLN — devenu en septembre 1958 ministère des Affaires sociales — a pour tâche primordiale de s’occuper des réfugiés algériens en liaison avec le CRA. Rien qu’en Tunisie, les réfugiés sont évalués, fin 1957, à 123.620 par le ministère, mais le CICR les évalue, à ce moment, à 160.000. En février 1959, suite à une mission d’experts de l’ONU et des CICR, un programme de secours de 1.759 calories par jour pour 120.000 réfugiés sera obtenu. Sur le front intérieur, le CRA déploie ses membres, ses médecins et infirmiers à travers les maquis algériens pour assurer les soins et le réconfort à toutes les victimes de la guerre (blessés, malades familles souffrant de la faim et de dénuement). Et sur le front extérieur, sa mission consiste surtout à multiplier les appels aux pays amis pour obtenir leurs aides en faveur des réfugiés, des blessés et des mutilés de guerre. Il obtient aussi du CICR qu’il procède en Algérie à plusieurs visites de prisons et de camps d’internement. Parmi les pays qui aident le Croissant-Rouge : la Suisse, l’Italie, le Vatican, le Royaume-Unis, les Pays-Bas, les pays scandinaves, la Chine et, principalement la RDA, par laquelle passe une bonne partie du concours des pays socialistes européens.

La RDA aide régulièrement le CRA en lui fournissant du matériel médical, des médicaments, des couvertures. Durant la guerre de Libération, le CRA n’était pas reconnu par le CICR (Comité International de la Croix-Rouge), car les conditions de reconnaissance n’étaient pas remplies.

Cependant, le CICR a joué un rôle important en Algérie. Après l’indépendance, le CICR a gardé une délégation de quatre personnes afin de poursuivre son assistance aux civils algériens, français ou appartenant à d’autres nationalités, éprouvés par la guerre ; il avait aussi pour tâche d’assister la Société du Croissant-Rouge qui commençait à s’organiser en Algérie.

Les relations entre l’Algérie et le CICR ont toujours été caractérisées par la confiance et le respect mutuels.

Nora Chergui

Une Journée une date



La Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est célébrée le 8 mai. Cette date fait référence à l'anniversaire de la naissance d'Henry Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des Conventions de Genève. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un réseau humanitaire mondial fort de quelque 80 millions de membres et volontaires qui s'emploient à venir en aide aux personnes confrontées à une catastrophe, à un conflit armé ou à des problèmes d'ordre sanitaire et social. Le Mouvement comprend le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les 190 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge .Pour information, le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribue à l'extension et à la promotion du Droit International Humanitaire (DIH). En assurant sa diffusion, en exerçant une action constante auprès des Etats, il s'efforce d'en faire respecter les principes et l'application lors des conflits. Il met également tout en œuvre pour favoriser l'adoption de règles toujours plus protectrices. Ainsi, la Croix-Rouge, en témoignant de son action constante en faveur des victimes, et en diffusant son éthique de tolérance et de dialogue contribue à la prévention des conflits et des tensions. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un réseau humanitaire mondial fort de quelque 80 millions de membres et volontaires qui s'emploient à venir en aide aux personnes confrontées à une catastrophe, à un conflit armé ou à des problèmes d'ordre sanitaire et social. Le Mouvement comprend le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les 190 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

On compte aujourd’hui des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 176 pays du monde.