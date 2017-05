ANR : attachement des algériens au Président Bouteflika

Réagissant aux résultats des législatives du 4 mai dernier, le secrétaire général de l’ANR estime la cartographie politique induite par ce scrutin, confirme « l’attachement » des Algériens au programme du Président de la République à travers le choix porté sur les partis de la majorité, notamment le FLN et le RND et justifie l’abstention (65%) par la « démission » de la société d’accomplir des tâches et des missions autrefois bien ancrées dans leur esprit tels le volontariat et l’exercice politique. « Les gens ont perdu certains réflexes et ne s’impliquent plus comme par le passé dans la vie politique, même s’il faut souligner que les législatives ne sont pas des élections plus attirantes, comparativement aux présidentielles ou les locales », a expliqué Belkacem Sahli lors d’un point de presse qu’il a animé, hier, au siège du parti. Se disant « satisfait » des résultats obtenus par sa formation qui s’est vue, du reste, défalquée deux sièges par le Conseil constitutionnel, reculant du coup à 6 sièges au lieu de 8, le SG de l’Alliance nationale républicaine reconnaît qu’il s’attendait à « plus », entre 13 à 17 sièges, mais souligne cependant la « belle ascension » enregistrée à tous les niveaux par le parti qui se propulse au 9e rang national et 5e dans la catégorie des partis soutenant le programme de Bouteflika. Explications : en 2012, l’ANR n’a décroché que trois sièges et recueilli 1,1% des suffrages contre 1,8% pour ces dernières élections, un taux qui passe à 4,8% si on ne comptabilise que les 36 circonscriptions dans lesquelles, la formation s’est présentée. Aussi, elle passe d’une seule wilaya représentée à l’APN à 5 circonscriptions électorales dont une à l’étranger. « Nous avons aujourd’hui dépassé le seuil de plus de 4% des suffrages dans 10 wilayas contre 2 en 2012, ce qui nous permet d’éviter l’écueil du parrainage des listes dans ces circonscriptions », s’est félicité Sahli qui précise qu’il a été réélu pour un second mandat dans la circonscription de Sétif. Toutefois, l’ANR ne va pas se contenter de placer six députés mais compte déposer une vingtaine de recours auprès du Conseil constitutionnel pour récupérer ce qu’il considère un « dû », notamment à Batna, Bejaia, M’sila, Tiaret et El Oued. Son secrétaire général se plaint de quelques dépassements observés le jour du scrutin et citera pêle-mêle comme violations les pressions exercées sur des électeurs, le non-respect, selon lui, de la procédure de la mise sous scellé de certaines urnes, les menaces proférées contre les candidats de l’ANR comme c’est le cas, a-t-il révélé, à El Oued et Tébessa, des cas de vote sans procuration. « Il y a eu également des excès de zèle de quelques agents administratifs et même des chefs de centres qui ont expulsé nos représentants lors des dépouillements des voix », a-t-il accusé sans pour autant qu’il remette en cause la « régularité » des élections et leur « légitimité ». « Dans l’ensemble, le vote s’est déroulé dans de bonnes conditions ». Evoquant le recul enregistré par de nombreuses formations de l’opposition, le SG de l’ANR explique cet état de fait par les « contradictions » observées dans leurs discours qui manquent de « réalisme ». « Certains d’entre eux ont fui leurs responsabilités alors que d’autres ont essayé d’exploiter les composantes de l’identité nationale », a-t-il regretté.

S. A. M.