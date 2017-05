28 élus à l’APN : La percée des indépendants

Dans la nouvelle cartographie politique telle que redéfinie à la lumière de ces législatives 2017, l’on ne peut nier l’émergence d’une nouvelle force politique, non pas parmi celles structurées dans un cadre partisan, il s’agit bien de ces élus indépendants au nombre de 28 à siéger dans la prochaine APN. Sous réserve que ce score soit validé par le Conseil constitutionnel dont la décision finale sera connue dans les quelques heures, les députés indépendants constitue la quatrième force politique à la Chambre basse, soit après le FLN, le RND et l’Alliance MSP d’obédience islamiste. En d’autres termes ces indépendants ont bel et bien triomphé face à de nombreux compétiteurs y compris ceux que l’on peut désigner comme « les grosses pointures » du paysage politique à l’instar du FFS, du PT où encore le RCD qui aux premières années du multipartisme incarnait, rappelle-t-on, les espoirs de la mouvance démocratique.



Autres temps, autres mœurs



De nos jours, et le dernier rendez-vous des urnes le confirme à plus d’un titre, les électeurs préfèrent des individus aux partis, à beaucoup de partis. Faut-il s’en réjouir ? Absolument pas répond le politologue Laib Salim, contacté hier. « Cette nouvelle donne par laquelle l’électeur algérien préfère un candidat indépendant aux formations politiques renseigne sur une perte de confiance vis-à-vis des partis », indique notre interlocuteur. Il y a donc dysfonctionnement dans l’action des partis en matière de mobilisation des citoyens en général et des électeurs en particulier, appuie encore notre source. Dans les propos du politologue Laib, il y a certainement une part de vérité, toutefois, il n’en demeure pas moins que les 28 députés indépendants, quand bien même ils ont été élus au suffrage universel, leur ascension à l’Assemblée nationale obéit à des normes assurément différentes à celles régissant le fonctionnement des partis. Ces élus indépendants sont en effet parvenus à convaincre grâce à leurs compétences individuelles, mais aussi leur notoriété sans doute avérée dans les circonscriptions où ils ont été élus. Qu’en sera-t-il de leur contribution dans la prochaine APN et par quels moyens peuvent-ils parvenir à assurer une prise en charge idoine des aspirations de ceux qui les ont élus ? Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre, à défaut de se contenter de quelques suggestions plus au moins réalisables. En ce sens l’on peut supposer en effet que les 28 députés que va compter la prochaine Assemblée nationale se réuniront au sein d’un groupe parlementaire pour avoir plus de poids et mieux se faire entendre. Mais cela n’est pas évident puisqu’après tout l’on parle bien de députés…indépendants ! Néanmoins, si le recours à une coalition d’indépendants relève bel et bien du domaine du possible y compris vis-à-vis de la loi mais aussi en vertu de l’article 51du règlement intérieur de l’APN, un député indépendant ne peut en aucun cas rejoindre un parti politique durant la période de son mandat. « La nouvelle Constitution l’interdit formellement », indique un fin connaisseur en la matière en l’occurrence le constitutionnaliste Mohamed Faden, mettant l’accent sur les nouvelles dispositions introduites dans la nouvelle loi fondamentale et interdisant formellement le « nomadisme politique ». En tout état de cause, les nouveaux élus indépendants représenteront sans doute un « poids » non négligeable dans la prochaine Assemblée nationale. Mieux, les concernés font même l’objet de sollicitations par différents partis siégeant dans la future APN et qui ne manqueront sans doute pas de les exhorter pour appuyer leurs prises de positions au sujet des différents projets de loi.

Karim Aoudia